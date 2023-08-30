雷蒙多見李強重申不願脱鈎　盼合作解決全球關注問題

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二（8月29日）與中國國務院總理李強、副總理何立峰會面時，重申了希望加強合作，以及美國會把國家安全放在首位，但不尋求與中國脱鈎等。



受訪學者分析，中美恢復經貿溝通機制確實有助減少誤判，但美國以國安為優先的考量，與中國對合作的認知有所落差。

綜合彭博社、中國央視新聞報道，雷蒙多周二下午在北京人民大會堂拜會李強。她呼籲兩國共同努力解決氣候變化、人工智能和芬太尼成癮等全球關注的問題，並且重申美國不尋求與中國經濟脱鈎。

李強則對雷蒙多說，希望美方與中方一道努力，拿出更多務實、有益行動，把中美關係維護好、發展好。

他也提到，中美經貿關係的本質是互利共贏。中方願同美方加強經貿領域對話合作，推動兩國經貿關係健康發展，希望美方同中方相向而行。

在此之前，雷蒙多也與負責金融、工業、交通、科技等工作的何立峰舉行會談。

中國國務院總理李強（右二）8月29日在北京會見訪華的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo，左二）（Pool via Reuters）

她在公開談話環節同樣提到，美國會把國家安全放在首位，但不會尋求與中國脱鈎。她並強調，美中負責任地管理商業關係，對兩國乃至整個世界都至關重要。

據新華社報道，雙方會晤期間，中國也表達對美國301關稅、對華出口管制、雙向投資限制等措施的關切。

當天稍早，雷蒙多與中國文化和旅遊部部長鬍和平會面後，雙方同意於明年（2024年）上半年在中國舉辦第14屆中美旅遊高層對話。這項會議上一次是於2019年在美國西雅圖舉行。

美國商務部在一份聲明中表示，此舉旨在進一步恢復和發展兩國之間的旅遊合作。

國際媒體此前普遍解讀，雷蒙多此行希望促進中美雙方的商業聯繫、旅遊業往來，並促成中國購買波音737MAX客機。

雷蒙多周一和中國商務部長王文濤舉行四個小時的對話，期間對關稅、企業制裁、出口限制等課題進行討論。會後，雙方都形容彼此進行了坦誠的溝通。

雙方同意成立一個由兩國副部長級和司局級政府官員組成的工作小組，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。工作組將每年舉行兩次副部長級會議。兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。

此外，雙方還啟動了出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制，按照各自法律，就出口管制訊息進行交流。雙方也同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業秘密，和保密商務訊息保護問題進行技術磋商。

據路透社、法新社報道，這次建立的出口管制訊息交流機制，周二也在中國商務部召開首次會議。由負責出口執法的美國商務部助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）主持。

台灣國防安全研究院國家安全研究所副研究員林雅鈴接受《聯合早報》採訪時分析，中美都面臨提振經濟的壓力，才促成這次會談，得以恢復若干項溝通機制，有助兩國降低誤判。

但她認為，雷蒙多強調把國家安全放在首位，維持拜登政府一貫在關鍵領域「小院高牆」的對華防堵基調，這與北京對合作的認知存有落差，因此即便恢復溝通機制，短期內也難有具體成效。

雷蒙多在周二稍晚前往中國經濟重鎮上海，周三將參觀由美國華特迪士尼公司和中國國有企業申迪集團合資建造、營運的上海迪士尼樂園，之後將結束訪華行程。