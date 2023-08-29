中國文旅部長晤雷蒙多倡增直航航班　中美明年辦旅遊高層對話

中國文化和旅遊部部長胡和平8月29日在北京應約會見訪華的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），他談到希望美方與中方相向而行，進一步增加兩國直航航班，及停止無端盤查滋擾赴美中國公民和團組。雙方同意2024年上半年在華舉辦第14屆中美旅遊高層對話。



中國文旅部表示，胡和平稱中國國家主席習近平高度重視中美人文交流，強調中美關係的希望在人民，基礎在民間，未來在青年。

他稱中美互為重要旅遊目的地和客源國，中國文化和旅遊部願與美國商務部一道，落實好習近平和美國總統拜登於峇厘島會晤達成的重要共識，加強人文交流，擴大人員往來，促進兩國民心相通，為推動中美關係健康穩定發展作出更多貢獻。

中國文化和旅遊部部長胡和平8月29日在北京應約會見訪華的美國商務部長雷蒙多（中國文化和旅遊部網站）

他希望美方與中方相向而行，進一步增加兩國直航航班，盡快調整赴華旅行提醒，便利中國公民申辦赴美簽證，停止無端盤查滋擾赴美中國公民和團組，為兩國遊客互訪創造更好條件。

雙方強調人文交流對於中美雙邊關係具有重要意義，同意2024年上半年在華舉辦第14屆中美旅遊高層對話，進一步恢復發展兩國旅遊合作。

香港籍「振華28」輪船在美國遭執法人員登船盤查，中國外交部8月29日批評美方無理滋擾，指部份船員個人電子設備遭收繳扣押，離美航行計劃被迫推遲，中方已向美方提出嚴正交涉。