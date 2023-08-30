颶風伊達利亞直撲美國佛羅里達　當地宣布進入緊急狀態

熱帶風暴伊達利亞（Idalia）昨日（29日）於墨西哥灣上空增強為颶風，並向美國佛羅里達州墨西哥灣沿岸推進，預計將於當地30日上午登陸。



據美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，伊達利亞在周二傍晚時的最大持續風速為每小時169公里，並在登陸前不斷提升強度，預計屆時風暴將達到三級強度——被列為大颶風，最大持續風速至少為每小時179公里，並變得「極度危險」。

伊達利亞有望成為過去7年中襲擊佛州的第四個大颶風，這是繼2017年的艾瑪（Hurricane Irma）、2018年邁克爾（Hurricane Michael）和去年9月達到5級峰值的伊恩（Hurricane Ian）之後的第四個大颶風。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）警告稱，伊達利亞可能沿着墨西哥灣（Gulf of Mexico）造成重大衝擊。他於28日在記者會上宣佈將進行疏散，要居民做好準備。白宮發言人表示，總統拜登昨天跟德桑蒂斯講話時，同意宣佈佛州進入緊急狀態，並承諾會全力支援佛州。

除佛州2,100萬居民外，佐治亞州和南卡羅來納州的多數居民，都受到颶風、熱帶風暴和風暴潮的警告和勸籲。佐治亞州和南卡羅來納州亦已發佈州緊急狀況聲明。