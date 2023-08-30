謝鋒：中美衝突對抗沒贏家　世界不可承受

中國駐美國大使謝鋒8月29日稱，中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，合作應對全球性的挑戰，為世界提供更多和平紅利、發展紅利才是唯一正確選擇。



謝鋒應邀在以「新前進道路」為主題的福布斯第五屆美中商業論壇（Forbes 5th U.S.-China Business Forum）發表主旨演講。他表示當今世界變亂交織，經濟復蘇趨勢不穩，各國家家有本難念的經，大家都在一條船上，同舟共濟才能共渡難關，誰都無法獨善其身，更不應該損人利己。

他指中美作為世界前兩大經濟體、聯合國安理會常任理事國，搞陣營對抗帶不來和平安全，脫鈎斷鏈只會作繭自縛。

他期待論壇架設溝通之橋，打開合作之窗，推動中美相向而行，共同探索走出前行之路，找到動盪不定的世界由亂及治之道、探索中美新時期正確相處之道、拓展中美經貿合作互利共贏之道。

他說，過去幾年中美關係遭遇嚴重困難，不符合兩國人民根本利益，不符合國際社會共同期待，近期中美展開一系列高層交往，雙方同意重回峇里島（Bali）議程，發出加強對話交流合作、推動中美關係止跌企穩的訊號。他稱中國國家主席習近平指出，世界需要總體穩定的中美關係，寬廣的地球容得下中美各自發展、共同繁榮，要抓住契機、相向而行，用行動排除障礙、管控分歧，以誠意加強對話、拓展合作，根本遵循是互相尊重、和平共處、合作共贏3項原則。

他稱與時俱進走出前行之路，充分發揮中美經貿關係的壓艙石、推進器作用，需要堅定信心、排除干擾、付諸行動，最寶貴的信心源自中國開放發展的光明前景，最突出的干擾在於中美脫鈎斷鏈的現實風險，最有力的行動要靠各界有識之士的齊心協力。