中國新地圖納主權爭議地區　菲律賓越南等地抗議　北京籲理性看待

中國政府8月28日公布「2023年版標準地圖」，納入多個存在領土爭議的地區，繼印度、馬來西亞後，菲律賓、越南也在8月30日相繼向中方提出抗議。中國外交部發言人汪文斌31日回應稱，希望有關方面客觀理性看待。



中國自然資源部28日公布「2023年版標準地圖」，納入南海諸島、與印度存有邊界爭議的地區等。

中國自然資源部發布新版地圖。 （中國自然資源部網頁）

菲律賓政府30日呼籲中國根據國際法和2016年的南海仲裁裁決「採取負責任的行動，並遵守其義務」。

越南外交部30日稱，中國根據該地圖提出的主張「沒有價值」，批評是違反越南法律和國際法，發言人指越南堅決拒絕中國基於地圖虛線對東海提出的任何主張。

馬來西亞政府也表示已向中方提出抗議。印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）29日傍晚則發表聲明稱，中方所謂的「2023年版標準地圖」包含印度領土，印方已透過外交管道向中方提出強烈抗議。

中國外交部發言人汪文斌31日回應稱，中方在南海問題上的立場是一貫、明確的，中方主管部門每年都會例行發布各類型標準地圖，旨在為社會各界提供標準地圖服務，提高公眾規範使用地圖意識，希望有關方面客觀理性看待。