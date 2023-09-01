冰島暫停捕鯨2月後宣布恢復　新規要求盡快把鯨殺死減少痛苦

冰島政府31日表示，在暫停獵殺長鬚鯨兩個月後，捕鯨活動將重新恢復。當局將出台新規定，要求漁民透過改善設備及培訓，盡快把鯨魚殺死，以減少其所受痛苦。保育組織批評，即使有新的規定和監控，鯨魚仍將飽受痛苦，對冰島政府表示失望。



冰島政府早前委託的研究指出，目前的捕鯨方法，令鯨魚需時很久才死亡，有時甚至是幾個小時，違反該國的動物福利法，因此當局在6月暫停商業捕鯨活動。政府在成立工作組研究後得出方案，認為有助改良狩獵方法，因此禁令將會撤銷。目前距離捕鯨季節結束只有數星期，根據傳統，當地夏季捕鯨季節會在9月底結束。

冰島食品農業和漁業部（Ministry of Food, Agriculture and Fisheries）發聲明稱，當局將會發布一項法規，對狩獵設備及方法列出更詳細及嚴格的要求，並要求培訓及加強監管。

根據新規定，長鬚鯨只能在距離船隻25米的距離內被獵殺，並且不得涉及幼鯨。捕獵應在白天進行，工具不允許通電。任何相關人員都應接受適當的培訓，並使用正確的設備和方法。

冰島媒體表示，捕鯨者需要完成針對鯨魚的生物學、疼痛感及壓力方面的課程，並學習如何使用魚叉盡快把獵物殺死。

冰島去年有148頭長鬚鯨被殺。冰島食品和獸醫當局（Food and Veterinary Authority，MAST）的專家，對其中58頭的捕獵過程進行拍攝和分析，當中有36頭鯨魚被魚叉超過一次、有5頭被射中3次、4頭被射中4次。當中一頭背上插著魚叉的鯨魚，被追趕足足5個小時，但最終沒有成功捕獲。

國際捕鯨委員會通過了《禁止商業捕鯨公約》，明定自1986年開始，嚴格禁止商業捕鯨。不過，部份國家近年恢復了商業捕鯨，包括但冰島、挪威和日本。而冰島一項在6月發布的民調顯示，該國51%受訪者反對獵鯨，僅29%支持，當中以60歲或以上支持比例最大。