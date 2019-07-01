日本重啟捕鯨稱設「極為克制」捕撈配額

日本周日（6月30日）正式退出國際捕鯨委員會（IWC）後，時隔30年多來首度恢復商業捕鯨，並設置2019年底前捕鯨配額為227頭的上限。據說日政府為減緩國際社會的譴責，設定與一般撈捕魚類相比「極為克制」的配額。

日本水產廳周一（7月1日）表示，已將2019年12月底前的捕鯨限額設定為227頭，包括52頭小鬚鯨、25隻塞鯨及150頭布氏鯨。路透社引述業界人士報道，水產廳的捕鯨限額將每年調整。由於捕鯨將侷限於專屬經濟水域，日本將不再如近年般獵捕約330頭的南極小鬚鯨。

共同社報道政府設定與撈捕一般魚類相比極為克制的捕撈配額。日本政府強調：「以這種（捕鯨）數量，就算連續捕撈100年，也不會對資源產生負面影響。」政府還打算向捕鯨支持國說明其想法，推進以及加強合作。

水產廳計算出將成為2020年後設定的全年捕撈配額上限的可捕撈量總計383頭，包括小鬚鯨171頭、布氏鯨187頭和塞鯨25頭。計算使用IWC採納的方式，每種頭數都在估算資源量的1%以下。據稱日本沿岸的其他魚種捕撈配額在3%到30%左右，捕鯨配額是極其嚴格的標準。考慮到外國研究者的指責，塞鯨的配額標準定為特別嚴格的0.07%。

日本政府計劃今後也以觀察員身份參加IWC，並提供收集到的鯨類數據。

（綜合報道）