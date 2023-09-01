南非「被騎劫大廈」惡火：黑幫大手伸進謀利　窮人蝸居計時炸彈

南非約翰內斯堡市中心一棟樓高5層的建築8月31日凌晨發生大火，至少74人死亡、61人受傷，出現令人悲痛的「屍疊屍」景象。這不單是悲劇，更是揭露當地的「被騎劫大廈」問題，大廈荒廢後變成由黑幫經營出租，居住環境惡劣，經常缺水缺電且不衛生，走廊瀰漫糞便氣味。



在這場大火中，根據南非官員講述慘況稱，在樓宇一道安全門前發現屍疊屍的情況，這是由於門打不開，人們逃生無門。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）31日稱，這次事件給國家敲響警鐘，要開始解決城市內的住屋問題。這些樓宇有什麼問題？綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報道，發生大火的樓宇是其中一棟「被騎劫的大廈」（hijacked buildings）。

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路透社指，自1994年種族隔離時代結束以來，大型企業開始從內城區遷往較富裕的郊區，南非約翰內斯堡面對愈來愈大的住屋危機，一些荒廢的大廈開始被黑幫「挾持」且非法出租，成為「被騎劫的大廈」。

這次發生大火的建築物便是由市政當局持有並註冊，在荒廢後黑幫「接手」。

圖為2023年8月31日，南非約翰內斯堡一幢被人違法佔住的大樓發生大火時，有人拍下火勢十分猛烈的情形。（X/@odirileram/via REUTERS）

這些建築物的居住者都是貧困人士，住屋環境惡劣，「被騎劫的大廈」往往欠缺自來水、廁所設施，也沒有合法的電力網絡，居民經常使用蠟燭，又或使用非法的電力連接網絡，增加發生火災的風險。

有大火倖存者向英國廣播公司（BBC）表示，事發前樓宇停電，她聽到數聲像槍聲的巨響，然後出現爆炸。

「被騎劫大廈」的衛生情況也相當令人憂慮，有入住者曾指，居民有時會在大樓空地或行人道上大小便，走廊瀰漫糞便氣味。