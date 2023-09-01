加蓬機構過渡和恢復委員會主席　9月4日宣誓就任過渡領導人

非洲國家加蓬（Gabon，又譯加彭）「機構過渡和恢復委員會」（CTRI）主席恩圭馬（Brice Nguema）9月4日在總統府宣誓就任過渡領導人。

新華社報道，加蓬機構過渡和恢復委員會發言人芒富比（Ulrich Manfoumbi）8月31日下午在國家電視台宣布，恩圭馬決定臨時恢復憲法法院、逐步建立過渡機構，並重啟國內航班。

恩圭馬還要求政府部門立即復工，確保公共服務機構正常運行。芒富比並未說明過渡期的具體期限。

加蓬共和國衛隊指揮官恩圭馬8月30日被任命為機構過渡和恢復委員會主席及過渡領導人。當天凌晨，加蓬選舉中心宣布，現任總統邦戈（Ali Bongo Ondimba）在26日舉行的總統選舉中以64.27%的得票率獲得連任。

隨後，十餘名軍方人員以機構過渡和恢復委員會的名義，在加蓬24電視台發表聲明宣稱選舉結果無效，並稱已獲取政權，國家機關解散，同時關閉該國邊境。

機構過渡和恢復委員會之後在國家電視台發表聲明稱邦戈已被軟禁，他的兒子及總統府多名高官被捕。

邦戈30日晚些時候通過總統辦公室向媒體發布約50秒的影片。他在影片中說，自己在住所中，妻兒在別處。他呼籲各界對此發聲。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）8月30日通過發言人發表聲明，譴責通過「政變解決加蓬選舉後危機的企圖」。他還敦促各方保持克制，進行包容和有意義的對話，確保法治和人權得到充分尊重。

非盟委員會主席法基（Moussa Faki）同日發表聲明，強烈譴責「發生在加蓬的政變企圖」。他指責該事件公然違反非盟相關法律和政治文件，呼籲確保邦戈及其家人安全。

中非共和國總統、中部非洲經濟與貨幣共同體輪值主席圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadéra）30日發表聲明說，「任何違憲的政府更迭都是對中部非洲經濟與貨幣共同體創始原則不可容忍的違反」，同時呼籲恢復加蓬憲法秩序。

邦戈現年64歲，曾擔任加蓬國防部長等職。2009年當選加蓬總統，2016年連任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

