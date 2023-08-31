加蓬政變軍官上台深受歡迎獲封「凱撒大帝」　總統遭軟禁拍片求援

非洲國家加蓬（Gabon，又譯加彭）軍方發動政變，把總統邦戈（Ali Bongo Ondimba）軟禁家中，並任命共和國衛隊指揮官恩圭馬（Brice Oligui Nguema）將軍擔任過渡總統。現年48歲的恩圭馬在部隊中很受歡迎，關心部下、經驗豐富，但為人謹慎且行事隱祕，且對彭戈的父親奧馬爾（Omar Bongo Ondimba）非常忠誠。



綜合法新社等報道，加蓬多名軍官30日上電視宣布政變奪權，在發表前三份聲明的時候，恩圭馬並沒有現身，直到彭戈被軟禁，首都自由市（Libreville）與第二大城讓蒂爾港（Port-Gentil）舉辦慶祝活動時，他才出現。依據電視畫面，數百名加蓬軍人將共和國衛隊把恩圭馬高高抬起，稱他為總統。

原總統的彭戈家族已治國56年 政變成功人民上街慶祝（點圖放大瀏覽）：

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回顧恩圭馬成長過程，他大部份的時間與母親在上奧果韋省長大，成為一名士兵，在優秀軍事學校受過訓練，包括摩洛哥梅克內斯皇家軍校。值得一提的是，恩圭馬後來擔任前總統奧馬爾的副官，從2005年起為他工作，直到奧馬爾2009年在巴塞隆納醫院過世。

在奧馬爾過世後，彭戈成為接班人，恩圭馬被調離原本職位，轉往加蓬駐摩洛哥與塞內加爾大使館工作。2018年，恩圭馬以共和國衛隊情報局長的身分重返，並在6個月後晉升將軍，2019年成為共和國衛隊指揮官。

消息指出，指揮官恩圭馬非常受部隊歡迎。作為加蓬安全部隊的中心人物，他敦促阿里彭戈改善部隊士兵的工作與生活條件，升級設施，資助士兵子女的學校並裝修宿舍，這些措施為他贏得同袍的尊重。

有人透露，恩圭馬雖然不是很健談，但他的手下都很欣賞他，「他是凱撒大帝（Julius Caesar）」。也有人稱讚恩圭馬從不提高自身聲望，會傾聽每個人的意見並有計畫地尋求解決。

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加蓬政變並未傳出流血事件，由恩圭馬將軍擔任過渡總統。不過報導指出，恩圭馬並未制定過渡至文官統治的具體時間表，這也讓外界對他的意圖產生懷疑。

彭戈家族1967年起統治該國，遭軟禁總統彭戈已發布影片向國際盟友求援。聯合國及非洲聯盟譴責政變，中俄表示希望迅速恢復穩定，美國也形容加蓬局勢令人深刻擔憂。前殖民母國法國在加蓬仍有350名駐軍，政府發言人譴責政變，「重申我們對於自由及透明選舉的承諾」。

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