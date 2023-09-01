福島核污水｜日本稱中國禁水產進口缺科學依據　北京6個問題反擊

中國外交部發言人汪文斌9月1日主持例行記者會回應記者提問。



有記者提問，日本啟動核污染水排海以來，日方官員一再聲稱，排海有科學依據，完全透明，日方還多次指責中國對日實行水產品進口禁令缺乏科學依據，聲稱中國是唯一反對日本排海的國家，要求中方撤銷進口限制。發言人對此有何評論？

汪文斌表示，日方言論完全是顛倒黑白，混淆視聽。

汪文斌指出，如果日方尊重科學的話，為什麽要對國際原子能機構的評估範圍進行嚴格限定，把排海以外的其他可能處置方案一律排除在外？為什麽要將放射性元素氚設計成無害的吉祥物形象，還要把福島核污染水和世界各地通行的核電站正常運行排水混為一談？如果日方尊重科學的話，為什麽核污染水排海受到國際社會的強烈質疑，引發普遍憤慨？為什麽迄今沒有幾個國家公開支持日方的排海行動？事實上那些口頭上表示支持日本的國家，恰恰是進口日本水產品數量下降最多的國家。如果日方尊重科學的話，為什麽日本國內有高達四成的民眾反對排海？為什麽多達八成的日本民眾對此表示擔憂和不滿呢？

中方主管部門對原產地為日本的水產品採取緊急措施，這是維護食品安全和公眾健康的正當合理必要之舉。包括韓國、俄羅斯、馬來西亞、泰國等在內的地區國家，也都採取了相應防範措施，難道日方可以向全球轉嫁核污染風險，其他國家就不可以採取維護海洋環境和民眾健康的應急保護措施嗎？天下哪有這樣的道理？

日本首相岸田文雄2023年8月31日視察東京豐洲市場，與水產批發商交流（Reuters）

汪文斌指出，目前公開的福島核污染水監測數據都只是日方單方面提供的。國際原子能機構官網關於福島核污染水專欄也明確標註，其資料和數據由日本東京電力公司提供，而東電公司多次曝出篡改、瞞報、虛報數據的醜聞，在長期國際監測機制缺位的情況下，本應作為被監督者的日方，卻充當其唯一的核污染水數據的檢測者。這樣的檢測談何科學、透明、可信。

汪文斌說，日方聲稱中方是唯一反對福島核污染水排海的國家，這純屬罔顧事實，顛倒是非。必須指出，如何處置核污染水，絕不是日本一家私事，也不僅僅是個別國家之間的事，而是事關污染海洋還是保護海洋、破壞環境還是呵護環境、危害人類健康還是維護人類健康的重大問題。在這個問題上，日本需要面對的不是哪一個國家，而是整個國際社會。日本應該做的不是以受害者的面目鳴冤叫屈，而是以加害者的身份檢討反省。

汪文斌強調，我們奉勸日方正視周邊鄰國和國際社會關切，立即停止向全球轉嫁核污染風險，不要站在整個國際社會的對立面，否則必將為此承擔長遠的道義和法律責任。