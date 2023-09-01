中國駐日使館：接到大量日本騷擾電話　右翼反華勢力在門口鬧事

據《中國日報》報道，中國駐日本使館工作人員表示，8月24日，日本將福島核廢水排放入海後，使館工作電話及部分工作人員私人電話，接到大量顯示為來自日本當地的騷擾電話。



中國駐日本使館工作人員表示，8月24日，日本將福島核廢水排放入海後，使館工作電話及部分工作人員私人電話，接到大量顯示為來自日本當地的騷擾電話。（Reuters）

該工作人員透露，一些人在騷擾電話中情緒激動，言語用詞極具攻擊性。與此同時，使館部分傳真機也收到內容十分激進的信件。此外，部分右翼反華勢力還到館門前滋擾鬧事，使館正常辦公秩序受到很大影響。

該工作人員指出，對此，使館已強烈要求日本政府及警方切實採取措施予以應對。

中國駐日本大使館也提醒在日中國公民及企業時刻注意自身安全，如遇突發事件第一時間同領區使領館取得聯繫，中國駐日使領館將盡全力維護大家的人身安全和合法權益。

8月28日，中國駐日本大使吳江浩應約會見日本外務事務次官岡野正敬。（中國駐日本大使館）

8月28日，中國駐日本大使吳江浩應約會見日本外務事務次官岡野正敬。吳江浩就福島核污染水排海問題進一步闡明中方嚴正立場，強調日方不顧國內外強烈質疑和反對呼聲，執意啟動福島核污染水排海，給全球海洋環境和全人類健康安全帶來巨大風險隱患和不可預測危害，引發包括中國在內國際社會強烈憤慨。

同時，吳江浩亦就中國駐日本使領館遭受滋擾提出嚴正交涉，表示近日中國駐日使領館接到大量來自日國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾。中方敦促日方依法處置，切實保障中國使領館館舍、人員及在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全。中方將繼續依法保障日本駐華使領館安全和在華日本公民合法權益。