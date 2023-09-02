路透社：美國對烏克蘭新軍援計劃加入貧鈾穿甲彈

路透社9月2日稱，美國新的軍事援助計劃將首次包括貧鈾彈。兩名不願透露姓名的美國官員告訴路透社，拜登政府已批准向烏克蘭提供貧鈾彈藥的決定，它們將包含在即將推出的美國軍事援助計劃中。



路透社從取閱一份文件獲得上述訊息，並得到兩名美國官員獨立證實。

一位知情人士透露，這些彈藥可以從美國「艾布拉姆斯」主戰坦克上發射，該坦克將在未來幾週內運抵烏克蘭。

一位美國官員告訴路透社，即將推出的軍事援助計劃將花費2.4億至3.75億美元，具體取決於它包括什麼。

貧鈾又稱貧化鈾，是製作核武所需濃縮鈾的過程中出現的副產品。鈾是一種密度極高的金屬，它的密度是鉛的1.7倍。它堅硬到在擊中目標時也不會變形。

這種彈藥的功能類似普通穿甲彈，但因利用到貧鈾合金的高硬度、高比重和高熔點並以動能來穿透目標，對坦克等裝甲構成極大威脅。

圖為2002年9月29日，伊拉克巴格達一名女子與一名兒童待在當地一間醫院的白血病病房。美軍曾在當地使用貧鈾彈後，當地癌症病人人數急增。（Getty）

聯合國環境規劃署稱，貧鈾是「一種具有化學和放射性污染的重金屬」。穿甲彈擊中目標後除了爆出金屬碎片，還有鈾塵。人體吸入或攝取它之後，對其傷害的潛伏期較長。貧鈾也會長期污染環境、人的食物鏈。

全世界目前僅美國和俄羅斯在戰爭中實際使用過貧鈾彈。