烏克蘭或將部署　普京雙重警告　令人聞之色變貧鈾彈是什麼？

英國防部副國務大臣戈爾迪（Annabelle Goldie）3月21日稱該國向烏克蘭提供的「挑戰者2」主戰坦克配套彈藥中將包含貧鈾（Depleted uranium，又稱衰變鈾）穿甲彈，觸發俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）嚴厲警告。



普京稱英國不僅向基輔提供坦克，還提供貧鈾彈。如英國這樣做的話，「我們將被迫對西方使用含有核材料的武器作為回應。」

此外普京25日宣布在白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）部署戰術核武，這是自90年代中期以來，俄首次在境外部署核武。外界估計這也是回應英國的舉措。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年3月14日訪問一間位布里亞特共和國（Buryatia）烏蘭烏德（Ulan-Ude）的航空工廠，並向廠內人員發表講話。（Reuters）

如此挑動克宮情緒的貧鈾彈其實是什麼？

戈爾迪稱運往烏克蘭的挑戰者2主戰坦克的彈藥，部份包括含有貧鈾的穿甲彈（armor-piercing munition，簡稱armor-piercing或AP）。

貧鈾又稱貧化鈾，是製作核武所需濃縮鈾的過程中出現的副產品，比天然鈾的放射性減少六成。鈾是一種密度極高的金屬，它的密度是鉛的1.7倍。它堅硬到在擊中目標時也不會變形。

它的功能與普通穿甲彈類似，但因用上貧鈾合金的高硬度、高比重和高熔點並以動能來穿透目標，對坦克等裝甲構成極大威脅。

一次美國獨立日在慶典上，美國陸軍出動M1A1艾布拉姆斯主戰坦克（M1A1 Abrams）等參與巡遊。圖為有員工清洗坦克。（Getty Images）

由誰發明？誰用過它？

美國在1970年代為與新型蘇聯坦克戰鬥而開發它，很多國家都持有。以美國為首的北約多次使用它。來到今天，它們是美國艾布拉姆斯坦克的彈藥組成部份，它們也可被德國豹2坦克和英國挑戰者2坦克使用。

美軍在1991年沙漠風暴行動、轟炸南斯拉夫，以及在2003年入侵伊拉克期間廣泛使用過貧鈾彈。美國防部曾承認2015年在敘利亞打擊恐怖組織ISIS時2次出動貧鈾彈。

圖為2002年9月29日，伊拉克巴格達一名女子與一名兒童待在當地一間醫院的白血病病房。美軍曾在當地使用貧鈾彈後，當地癌症病人人數急增。（Getty）

貧鈾有多可怕？

根據聯合國環境規劃署的說法，貧鈾是「一種具有化學和放射性污染的重金屬」。穿甲彈擊中目標後除了爆出金屬碎片，還有鈾塵。人體吸入或攝取它之後，對其傷害的潛伏期較長。貧鈾也會長期污染環境、人的食物鏈。

聯合國環境署在2022年發布的《烏克蘭衝突環境影響》報告中指出炸彈中的貧鈾和有毒化學物質可能會導致皮膚受刺激、腎衰竭，並增加癌症風險。

曾受貧鈾彈襲擊的伊拉克和塞爾維亞均導致癌症發病率急增，以及兒童先天缺陷率明顯上升的情況。

法國國際廣播電台（RFI，法廣）26日稱，很多研究的結論稱，沒證據表明貧鈾是有害，但這些結論仍有爭議。

聯合國裁軍事務廳（United Nations Office for Disarmament Affairs，UNODA）稱根據國際原子能機構（IAEA）參與的研究，zd3在貧鈾彈撞擊後釋放的小顆粒形式對環境造成局部污染的情況下，對人和環境的輻射風險並不顯著」。

惟上述機構得出的結論是，「當發現貧鈾彈的碎片或這種類型的完整彈藥時，直接接觸這些物體的人可能會受到輻射的影響」。