G20峰會下週舉行期間　印度空軍中印巴邊界演習

俄衛網9月2日引述《印度防務新聞》稱，印度空軍將在中印巴邊界舉行的代號為「 特里舒爾」（Trishul）的大型軍事演習正趕上二十國集團峰會（G20 Summit）在印度舉辦。



報道指出，此次演習在印度北部多個地區舉行，包括拉達克邦、喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）、查謨和克什米爾邦（Jammu and Kashmir）和旁遮普邦（Punjab）。

演習期間幾乎將出動所有戰機，包括「陣風」（Rafale）、幻影2000、蘇-30MKI等。

報道還指出，重型運輸機和直升機也將參加演習，包括奇努克（Chinook）直升機、「阿帕奇」（Apache）直升機。 此外，印度空軍特種部隊（Garud）也會參演。

G20峰會將於9月9日至10日在新德里舉行。俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將代表俄羅斯出席在印度舉行的G20峰會。

路透社8月31日引述消息人士報道，中國國家主席習近平可能不會出席在印度舉行的二十國集團（G20）峰會。消息人士稱，預計中國會派國務院總理李強代表出席。

中國外交部與印度政府暫未回應。