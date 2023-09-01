G20峰會令莫迪頭痕：中俄元首或均缺席　猴子又攪局

二十國集團（G20）峰會9月9日至10日在印度新德里（New Delhi）舉行。峰會未開始已是不斷有新聞，但可能都令印度總理莫迪（Narendra Modi）頭痛，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不出席，中國國家主席習近平也被指可能缺席，更有輿論猜測這次峰會否未能發表聯合公報。在峰會場外，新德里市內常有猴子出沒的事也受到注意，政府出奇招驅趕。



● G20是什麼？

亞洲金融危機1997年爆發，令國際社會認識到，解決國際金融問題時，需發展中國家參與。G20於1999年9月25日成立，這個國際論壇主要由已發展國家和新興市場經濟國家組成。成員國包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印尼、意大利、日本、韓國、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國、歐盟。

G20成員國的國內生產總值（GDP）合共佔全球約85%，貿易額佔全球75%以上，人口約佔全球三分之二。

G20：圖為2023年8月25日，印度新德里G20峰會主場館附近的標誌。（Reuters）

● 峰會議題

G20主席國採取輪換制，輪值主席國負責決定G20峰會議程。目前G20輪值主席國是印度。

印度《明特報》網站（Livemint）8月30日稱，印度打算在任期內優先推動綠色發展、氣候金融；加速、包容和有韌性的增長；加快實現可持續發展目標；技術轉型和數碼公共基建設施；21世紀的多邊機構；由女性主導的發展。

● 出席峰會的領袖

印度新聞網站Indiatimes於9月1日稱，預料會出席G20峰會的領袖包括美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、日本首相岸田文雄、沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud） 。

普京8月28日和莫迪通電話時表示，他不會出席G20峰會，俄羅斯將派外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）出席。

路透社8月31日引述消息人士報道，習近平可能不會出席G20峰會，預計中國會派國務院總理李強出席。拜登8月31日稱，他希望習近平出席。

G20：G20峰會召開前夕，印度新德里2023年8月30日街頭有欄杆掛上猴子紙板，政府冀以此嚇跑其他猴子。（Reuters）

● 聯合公報

彭博社9月1日引述知情人士稱，中國和印度之間的緊張關係可能導致G20自1999年創立以來，首次就無法就峰會發表聯合公報。報道指，中國反對公報草案中有關新興市場債務以及就烏克蘭戰爭譴責俄羅斯的內容，而中國對印度將梵文短語納入會議主題的反對尤為激烈。

俄衛網9月1日引述拉夫羅夫稱，如果二十國集團宣言（G20 communiqué）不反映俄方立場的話，俄羅斯不會同意通過。

● 猴子問題

獼猴在峰會舉行地點新德里多個地區不時出現，在馬路上跑來跑去，有時會發生行人受襲的事件。路透社8月31日報道，印度為免猴子影響峰會舉行，出動兩「絕招」，包括成立模仿猴子叫聲的專人隊伍，圖以「音波功」驅趕，以及在街頭豎立猴子紙板。