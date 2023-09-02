日本福島核污水排海損害漁業　岸田文雄公布「5大措施」挽救

俄衛網9月2日引述日經中文網稱，日本首相岸田文雄8月31日發布5大支援措施，以應對中國全面禁運日本產水產品對日本水產業者的影響。



岸田在首相官邸會見記者時表示：「為了在避免僅依賴中國市場的情況下，使業務能持續、穩定地發展，將啓動分散對特定國家依賴的緊急援助措施。」

新的支援政策包括刺激日本國內消費、應對風評被害、水產企業改變出口目的地和加強國內加工體制等措施。另外，還將採取東京電力對中國停止進口導致的損失建立賠償機制的措施。

日本政府將以出口受到影響的水產品為中心，為完善銷售渠道和加工體制提供援助。

據介紹，日本的扇貝在帶殼的狀態下先運往中國，在進行去殼等加工後再出口至美國等地，這樣的情況很多。日本國內缺乏加工設備和人員，因此將鼓勵引進扇貝剝殼機並確保相關人員。

日本政府設立了300億日圓（約16億港元）規模的基金，將在受核污水排海影響、相關海產品的銷售和需求減少之際，提供援助。此外，還將設立500億日圓（約26.8億港元）基金，支持漁場開拓等。

日本福島核廢水：2023年8月31日，鏡頭下福島縣相馬市的一個漁港，它距離遭受海嘯破壞的福島第一核電站約45公里。福島第一核電站正在將處理過的核廢水排放到海洋中。（Reuters）

在宣布水產業援助措施之前，岸田文雄在首相官邸會見福島縣知事內堀雅雄時針對如何應對風評被害等表示：「由於今後將持續數十年，（日本）政府將承擔全部責任採取措施。」

消息指出，日本2022年水產品出口額為3873億日圓，對中國的出口額最多，達到871億日圓。