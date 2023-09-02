印度太空任務另一里程碑　探測器Aditya-L1赴「最佳停車位」觀日

印度9月2日早上11時50分（香港時間9月2日下午2時20分）左右發射該國首個太陽探測器Aditya-L1升空，Aditya在梵文意為太陽，L1則代表拉格朗日點的L1點，即探測器會在距離地球約150萬公里的L1點持續觀測太陽，拉格朗日點也被稱為太空的「最佳停車位」。



印度探測器Aditya-L1帶備科學儀器在9月2日成功升空，展開為期4個月、前往拉格朗日點（Lagrangian point）L1點的旅程。

探測器不會靠近太陽，它將在L1點保持距離地球約150萬公里，然後面向太陽，停留在L1點的暈輪軌道（Halo Orbit）上，並研究太陽的外層大氣。

拉格朗日點L1是什麼？

這裏的L1是指太陽與地球系統的拉格朗日點L1，據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）指，此位置使得太陽和地球等兩個天體的重力力量達到平衡，使得放置在那裏的物體相對於這兩個天體保持相對穩定。此令拉格朗日點也被視為太空的「最佳停車位」。

印度太空研究組織（ISRO）讓探測器前往L1點，便是想其能夠持續觀察太陽，且不會受到任何遮擋或日食的影響，得到更大優勢。

印度太陽探測器Aditya-L1於2023年9月2日升空，會前往L1點（圖內）觀測太陽（Twitter@ISRO）

探測器會觀測什麼？

Aditya-L1攜帶可見發射線日冕儀、太陽紫外成像望遠鏡及磁力計等7個科學儀器，觀測太陽的光層、色球層和日冕。它們有望為人們理解日冕加熱、日冕物質拋射等問題提供關鍵資訊。

這項任務也會為太陽動力學的傳播效應提供重要科學研究資料。

根據印度太空研究組織的說法，各種太空飛行器和通訊系統容易受到干擾，因此能對此類事情提供提前警告屬非常重要，也能避免太空人遭受危險。《印度斯坦時報》也指，太陽的各種熱、磁現象具有極端性質，因此太陽也是一個良好的「自然實驗室」，以理解那些無法在實驗室中直接研究的現象。

繼登月後「探日」

印度剛在8月23日成功讓一艘飛船降落在月球南極，完成「登月」任務，現在再展開「探日」之旅，所以這次活動也被視為印度太空任務的又一里程碑。