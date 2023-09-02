芬蘭記者部長顧問任命被否決　女友曾是中國籍

芬蘭《晚報》（Iltalehti）8月30日報道，日前，芬蘭安全情報局（SUPO）進行背景審查後，否決芬蘭財政部長任命該國記者庫伊坎邁基（Jari Kuikanmäki）擔任其媒體關係顧問的決定。在官員任命上，背景審查素來被認為是「走個形式」，因此這事在芬蘭國內引發熱議。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：齊倩



當事人庫伊坎邁基表示，在為期近兩個月的審查中，芬蘭安全情報局表現得對其同居女友的背景過份在意——他的女友在獲得芬蘭國籍前曾是中國公民。

庫伊坎邁基是芬蘭記者、電視台節目製片人和主持人。根據他的說法，2023年6月，芬蘭財政部長、右翼政黨芬蘭人黨（Finns Party）領袖普拉（Riikka Purra）的辦公室聯繫到他，邀請他擔任媒體關係顧問一職。他於6月30日通過就職前面試，並於7月初以財政部長媒體關係顧問的身份出席公開活動。

庫伊坎邁基說，按計劃，他原本應該在7月中旬正式開始工作，卻因芬蘭安全情報局的背景審查被迫延遲。自7月18日起，芬蘭安全情報局開始找他面談。雖然對方沒有提及審查原因，但他從問題中可以得知：他們對自己同居女友的中國背景感興趣。

他告訴《晚報》，他的女友在芬蘭生活10多年，2022年獲得芬蘭公民身份，在此之前擁有中國國籍。他還說，女友的父母目前居住在中國，2016年女友曾返回中國探親，並於次年邀請父母來芬蘭旅行。不過，他本人從來沒有去過中國。

「我們2011年在倫敦相識相戀，2013年搬到芬蘭。她是芬蘭公民，在芬蘭生活10多年，是一個努力工作、完全沒有過錯的人。我原以為這不會有什麼問題。」庫伊坎邁基表示。

庫伊坎邁基稱，令他完全沒想到的是，8月初，芬蘭安全情報局通知對其女友中國背景的調查結果；8月11日，財政部長辦公室致電稱會重新考慮對他的任命；就在8月25日，他被正式通知無法擔任財政部長媒體關係顧問一職。

據《晚報》介紹，庫伊坎邁基任命被否決，「是一個特殊的例外」。一直以來，芬蘭安全情報局負責在官員就任前進行背景安全審查，但這通常被認為是「走個形式」，因為「僱傭員工的決定總是由僱主做出的」。

被問及對於此事有何感受時，庫伊坎邁基表示，審查過程持續近兩個月，這對他和他的女友來說都很困難。他說，整個事情都很荒謬，之後他會為政府準備一份促進平等和非歧視的宣傳資料。

「我覺得他們沒有把我當成芬蘭人。當我獲得芬蘭國籍時，我以為這是我的新家。試想一下，如果你因為配偶的種族而被解僱，你會作何感想？過去，當我被問及在芬蘭是否經歷過種族歧視時，我總是回答『沒有』。」庫伊坎邁基的女友如是說道。