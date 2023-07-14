拜登訪問芬蘭　稱普京已輸掉烏克蘭戰爭　烏克蘭最終會加入北約

美國總統拜登（Joe Biden）在立陶宛出席北約峰會後，週四（7月13日）已轉抵芬蘭出席北歐峰會，他與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）舉行聯合記者會時表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已經輸掉烏克蘭戰爭，又指俄羅斯入侵烏克蘭只會讓北約更加強大。



拜登在記者會上被問到，他保證烏克蘭在結束戰事後將能夠加入北約，或會鼓勵普京拖延戰事。拜登重申，任何國家都不能在戰爭期間加入北約，因為這會將整個聯盟拖入戰爭。不過，普京不可能贏得戰事，且普京已經輸掉了這場戰爭。

另外，由於美國前總統特朗普（Donald Trump）威脅要讓美國退出北約，拜登在記者會也被問到美國的政治不穩會否影響對北約的承諾。拜登保證，即使共和黨內有「極端分子」，但美國仍將繼續致力於北約。 「 沒有人能保證未來，但這是任何人都能做出的最好賭注。」

拜登歡迎芬蘭成為北約成員，他與尼尼斯托舉行雙邊會晤前也稱，芬蘭是北約「不可思議的資產」。拜登向記者表示，北約從未變得如此強大。

尼尼斯托表示，芬蘭加入北約預示着「安全的新時代」，並讚揚拜登在北約峰會上建立團結。