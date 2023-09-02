患病困「鐵肺」70年破世界紀錄　美國男憑毅力當律師：我從未放棄

美國一名患有嚴重小兒麻痺症的男子由於無法自行呼吸，已待在「鐵肺」中70年。他獲健力士世界紀錄（Guinness World Records）確認為世上用「鐵肺」維持生命而存活時間最長的病人。美媒8月31日稱，他患病後憑毅力完成大學課程並當上律師，數十年來一直在法律界工作。



《紐約郵報》8月31日稱，亞歷山大（Paul Alexander）現年77歲，他在1952年時患上小兒麻痺症（Polio，脊髓灰質炎），當時年僅6歲。他因此病而頸部以下癱瘓，喪失肌肉能力，無法自行呼吸。他自此住進「鐵肺」中，依靠它來呼吸。

「鐵肺」是一種負壓呼吸機，它透過氣壓改變來協助病人呼吸。它是一個覆蓋除頭部以外所有身體部位的金屬筒，部份永久癱瘓的小兒麻痺症病人須終生被困在「鐵肺」中。

隨着疫苗和現代呼吸機出現，「鐵肺」已被淘汰。但亞歷山大已習慣使用「鐵肺」，而且他不想醫護人員再在他身上打開多一個呼吸造口，因此他拒絕轉用新型呼吸機。

▼亞歷山大的照片

亞歷山大已掌握一種名為「青蛙式呼吸」（Frog breathing，暫譯）的技巧，令他可短暫離開「鐵肺」。病人用這種呼吸方法時，利用喉嚨肌肉使空氣通過聲帶，一次吞下一口氧氣，再將其推下喉嚨並進入肺部。

他靠「鐵肺」和「青蛙式呼吸」維持生命，並努力取得法律學位，數十年來一直擔任律師。他還寫了一本回憶錄。

《紐約郵報》8月31日稱，亞歷山大2021年受訪時說：「我從未放棄，而且我（仍然）不會放棄。」