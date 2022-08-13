紐約市廢水發現小兒麻痺病毒　市政府呼籲未接種疫苗人士盡快打針

紐約市政府在8月12日緊急宣佈，在市內的廢水中發現小兒麻痺病毒，表示該病毒已在市內隱藏地傳播，呼籲未完成接種的人趕快去接種疫苗。



美國疾病管制與防治中心（CDC）日前指出，由於洛克蘭郡當地社區接種率低，政府有理由相信小兒麻痺正在當地傳播。社區可能已潛伏多名的患者，而廢水中發現小兒麻痺病毒，進一步佐證病毒在散播的事實。

市衛生局長在12日表示，紐約市民正面臨著小兒麻痺傳播風險，但疾病「完全可以預防」，呼籲未完成接種的人趕快接種疫苗。

圖為8月12日，美國紐約洛克蘭郡附近的一個大型廢水處理廠。報道指在廢水檢測中發現小兒麻痺病毒。（AP）

根據市衛生局數據，完成三劑小兒麻痺接種疫苗，保護力可達99%。全美有93%的兒童已完成接種，但在紐約市數字僅有80%，部分地區更只有不到三分之二的兒童完成接種，讓當局感到擔憂。

感染小兒麻痺的患者大部分都不會出現症狀，但一部分患者會發展成嚴重的神經性疾病，造成肌力變弱，關節變形，最終導致終生殘疾。而成年人發病後更容易造成重症，可以致命。

美國過去曾爆發大規模的小型麻痺感染熱潮，但在疫苗接種開始後，感染的數字銳減。但直到7月底，終有一名在洛克蘭郡有一名患者確診小兒麻痺，是全美相隔十年後再有人感染。

州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示紐約人應該敲響警鐘，確保自己和孩子都接種了疫苗。她表示在新冠、猴痘疫情還未消退的當下，小兒麻痺又造成新的公共衛生風險，但稱團隊已準備好應對。