紐約市廢水發現小兒麻痺病毒　市政府呼籲未接種疫苗人士盡快打針

撰文：歐敬洛
出版：更新：

紐約市政府在8月12日緊急宣佈，在市內的廢水中發現小兒麻痺病毒，表示該病毒已在市內隱藏地傳播，呼籲未完成接種的人趕快去接種疫苗。

美國疾病管制與防治中心（CDC）日前指出，由於洛克蘭郡當地社區接種率低，政府有理由相信小兒麻痺正在當地傳播。社區可能已潛伏多名的患者，而廢水中發現小兒麻痺病毒，進一步佐證病毒在散播的事實。

市衛生局長在12日表示，紐約市民正面臨著小兒麻痺傳播風險，但疾病「完全可以預防」，呼籲未完成接種的人趕快接種疫苗。

圖為8月12日，美國紐約洛克蘭郡附近的一個大型廢水處理廠。報道指在廢水檢測中發現小兒麻痺病毒。（AP）

根據市衛生局數據，完成三劑小兒麻痺接種疫苗，保護力可達99%。全美有93%的兒童已完成接種，但在紐約市數字僅有80%，部分地區更只有不到三分之二的兒童完成接種，讓當局感到擔憂。

感染小兒麻痺的患者大部分都不會出現症狀，但一部分患者會發展成嚴重的神經性疾病，造成肌力變弱，關節變形，最終導致終生殘疾。而成年人發病後更容易造成重症，可以致命。

美國過去曾爆發大規模的小型麻痺感染熱潮，但在疫苗接種開始後，感染的數字銳減。但直到7月底，終有一名在洛克蘭郡有一名患者確診小兒麻痺，是全美相隔十年後再有人感染。

州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示紐約人應該敲響警鐘，確保自己和孩子都接種了疫苗。她表示在新冠、猴痘疫情還未消退的當下，小兒麻痺又造成新的公共衛生風險，但稱團隊已準備好應對。

倫敦多處污水樣本驗出小兒麻痺病毒　當局呼籲兒童接種疫苗美國發現小兒麻痺確診個案　患者肌肉癱瘓　近十年來首宗英國40年內首次發現小兒麻痺病毒　新冠疫情可令小兒麻痺意外爆發倫敦多個污水樣本發現小兒麻痺症病毒　當局懷疑有密切傳播
小兒麻痺症
美國
疫苗
你可能感興趣