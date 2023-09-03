抗戰勝利78周年　《解放軍報》批日炒作「台灣有事就是日本有事」

9月3日是中國抗日戰爭勝利78周年紀念日，中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》當天發表文章，批評日本《防衛白皮書》炒作「台灣有事就是日本有事」，是對國際秩序的嚴重挑釁。



《解放軍報》3日刊文稱，日本防衛省公布2023年版《防衛白皮書》，涉華部份較往年有增無減，在妄稱中國為「前所未有的最大戰略挑戰」、直接將中國定性為戰略對手的同時，首次將台灣問題與日本安全掛鈎，炒作「台灣有事就是日本有事」，是對二戰後國際秩序的嚴重挑釁。

文章指，日本宣布無條件投降70多年來，日本右翼勢力始終沒有建立起正確的歷史認知，試圖通過修改教科書等方式掩蓋和篡改侵略歷史，通過參拜靖國神社等形式為軍國主義分子招魂翻案，通過渲染鄰國威脅為解禁集體自衛權和架空和平憲法尋找藉口，表明籠罩在日本上空的軍國主義陰雲並未散去，國際社會必須對日本軍國主義死灰復燃保持高度警惕。

文章稱，歷史必須牢記，戰後國際秩序不容挑釁，在正式施行以解禁集體自衛權為中心的新安保法後，日本正在擺脫「戰後體制」束縛，再次成為能夠發動戰爭的國家，不僅讓日本民眾陷入恐慌與不安，更加劇亞洲鄰國和國際社會對日本未來發展方向的警惕和擔憂。

文章指，對日本來說，唯有認真反省侵略歷史、時刻牢記歷史教訓，才能避免在錯誤道路上愈走愈遠，才能取信於亞洲鄰國和國際社會。