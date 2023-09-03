中國駐土耳其大使主持媒體交流會　歡迎土方積極參與金磚合作

中國駐土耳其大使劉少賓9月1日主持媒體交流會，介紹中土關係發展、當前中國經濟形勢等情況，並就金磚國家（BRICS）擴員、烏克蘭危機、日本核污染水排海等回答記者提問。他稱歡迎土耳其積極參與金磚合作，進一步為促進共同發展注入新動力。



關於中土關係，劉大使表示，近年來，在中國國家主席習近平和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）戰略引領下，中土關係保持良好發展趨勢，各領域合作成果豐碩。他指中方願同土方一道，密切各層級往來，加強戰略溝通，落實兩國元首達成的重要共識和中國外交部長王毅訪土成果，推動中土戰略合作關係邁上新台階。

關於中國經濟形勢，劉大使指出，近來少數西方政客和媒體炒作所謂中國經濟問題，土媒引用西方媒體作消極報道。他說2023年以來，中國經濟活力不斷增強，市場預期持續好轉，消費投資加快恢復，市場流動性合理充裕，經濟發展呈現回升向好趨勢。他指上半年國內生產總值（GDP）同比增長5.5%，明顯快於2022年全年3%的經濟增速，也快於疫情期間年均4.5%的增速，高於世界主要發達經濟體。

他指世界銀行（World Bank）等主要國際經濟組織紛紛上調對中國經濟增長預期，中國經濟發展擁有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢。他說中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變，作為推動世界經濟增長的最大引擎，中國的發展將始終是世界的重要機遇。他指當前中國正以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，在這進程中，將為世界和平注入更多正能量，為全球發展帶來更多新機遇。

關於金磚擴員，劉大使表示，這次擴員具有重要歷史意義，符合國際社會期待，符合新興市場國家和發展中國家的共同利益，明確發出金磚國家同發展中國家團結合作、攜手前進的響亮聲音，增強全球南方國家聯合自強的信心和底氣。他指金磚機制蓬勃發展，是南南合作平台的拓展，是維護和平力量的增強，是世界正義陣線的擴大，是發展中國家團結合作的又一重要里程碑。

關於福島核污染水排海問題，劉大使全面介紹中方立場，指出日本罔顧國內外強烈質疑和反對呼聲，執意啟動福島核污染水排海，這做法極端自私自利，是將核污染風險轉嫁給全世界。中方對此堅決反對，核污染水排海正當性、安全性備受國際社會質疑，日本國內也有大量反對聲音，所謂排海得到國際原子能機構（IAEA）認可、對海洋環境無害的說法完全是混淆視聽，根本無法令人信服。他指日本方面一意孤行，損害中方利益，中方必然採取堅決應對措施。