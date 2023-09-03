印度「煮不出咖哩」推高大米價格　泰國倘跟隨　香港人勢捱貴米

俄烏戰爭爆發推高了糧食價格，但這不僅是小麥或葵花籽油這些產自俄烏的農作物，各類的食品價格亦隨之上升，到近月是大米——印度7月宣布停止大米出口，拉開了全球大米價格上漲的序幕。



全球最大大米出口國印度繼禁止出口部分白米後，又對印度香米和蒸穀米出口分別實施價格限制和徵稅，令大米價格持續上升。據泰國大米出口商協會數據，印度的新措施推行後，亞洲大米基準價格在一度升至每噸646美元，迫近15年高位。

圖為2023年7月28日，農物在印度西孟加拉邦一個農田中插秧。（Reuters）

造成如此問題的原因有2個，第一是氣候變化，印度迎來乾旱的夏季，農作物失收推高了各類農作物價格。洋蔥價格自6月以來已上漲了四分之一，用於製作簡單的扁豆湯的豆類價格亦比2023年初貴了約20%。

第二個是政治原因，2023下半年印度一些關鍵邦即將舉行大選，為爭取民意印度政府決定採取了一系列措施來控制食品價格，實施「限米令」，以確保國內糧食供應穩定。外界以「咖哩問題」形容着印度的狀況。

印度是全球最大大米出口國，佔整體出口量40.5%，泰國和越南分別佔15.3%和13.5%，為第二和第三大出口國。香港從印度進口的大米僅佔全體的1.1%，印度的大米價格上漲似乎影響不了香港，但印度的禁令會影響鄰國的大米價格，氣候變化問題影響的也不只印度。

泰國難獨善其身

泰國同樣因天氣乾旱出現收成問題，目前市場關注泰國和越南會否跟隨印度的做法。一旦實施限制，全球大米價格可能突破每噸1,000美元的水平，這將衝擊包括香港在內的亞洲以至西非地區。香港主要的大米供應國正是泰國，佔全體57.7%。

圖為8月4日，印度新孟買一間米店批發商。（Reuters）

泰國《曼谷郵報》報道，泰國中部種植區累計降雨量較正常水平低40%，當地政府正要求農民「減少種植以節省用水」，及鼓勵「種植耗水較少的農作物」。泰國大米出口商協會指出，茉莉香米（泰國香米）價格，從7月的每公噸662美元已上升到8月中的每公噸796美元。

英國食品專門雜誌《New Food》報道，泰國大米價格上漲是因為印度大米出口禁令及天氣導致失收所致，獲取足夠的大米變得愈來愈困難，飲食行業不得不支付更高價格。

氣候變化繼續影響農作物收成，報道分析指恐怕這狀況會長期持續。亞洲國家是主要的大米出口國，包括印度、泰國、越南和巴基斯坦無可避免會受到影響，全球飲食業界將密切關注未來幾個月亞洲的天氣和出口情況。