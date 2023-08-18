泰國越南大米需求急增　米商囤貨抬高價格

隨着印度7月開始限制大米出口導致全球供應收緊，排在印度之後的第二大大米出口國泰國的大米貿易也陷入混亂，當地米商見米價高漲，投機性囤米，致使可供出口的大米減少了。



作為全球第三大大米出口國的越南，貿易商們在收成還有一個多月前，已經開始以預先付款搶購大米。

全球米價飆至11年新高

《日經亞洲》報道，泰國國內大米價格上週上漲近20%，至每噸2.1萬泰銖（約4,600港元），這也導致作為亞洲基準的5%破碎率，泰國白米出口價格躍升至每噸610美元（約4,760港元）。全球米價已飆漲至11年新高。

泰國每年出產大米約2,000萬噸，一半滿足國內所需，另一半外銷。

印度7月20日宣布禁止非印度香米出口，各國進口商紛紛轉向東南亞國家包括泰國和越南搶購大米，一些米商趁機抬高米價。

供應緊張市場混亂 泰米商不願意出貨

泰國政府目前沒計劃限制大米出口，但米商卻不願意出貨。泰國大米出口商協會名譽主席朱傑說：「泰國每年大米供應過剩，從未供應吃緊。但今年泰國大米市場陷入混亂，出口商無法提供任何報價，因為他們擔心價格波動和供應不確定性。」

《日經亞洲》指出，泰國米商囤米預料將把泰國大米出口價格推高至不具競爭力的水平，使泰國在印度大米暫停出口的當下，錯失搶佔國際市場份額的寶貴機會。

越南食品協會說，外國進口商正在積極尋求購買越南大米，與7月底印度實施禁令之前相比，他們願意每噸多支付10美元到20美元。

越南出口米價創新高 力保達到產2000萬噸大米目標

在印度出口禁令導致全球大米供應短缺後，越南的大米出口價格已創下新高。據越南食品協會統計，7月份的大米出口價格比上個月每公噸上漲了85萬至94萬越南盾（約279港元至308港元），比2022年同期每公噸上漲了130萬至190萬越南盾。

越南農業與農村發展部稱，越南2023年最多可出口800萬噸大米，比2022年增長12%，但仍可確保國內需求。

截至8月初，越南全國已收割了2,400多萬噸稻穀，如果天氣沒有異常變化，全年產量將達到4,300萬噸稻穀，相當於2,000萬噸大米，足以滿足國內和出口需求。

越南總理范明正已發出指示，要求有關部門在確保大米產量達到2,000萬噸目標，以及國內供應充足的情況下，密切關注全球市場變化，抓住機遇，在全球大米價格處於高位的情況下增加大米出口，使農民受益。

范明正也要求嚴厲打擊投機和非法牟取暴利的行為，避免大米市場的不穩定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

