美國警攔超速車驚見有人喊：寶寶快死了　火速神救援車cam全記錄

美國密歇根州（Michigan）沃倫市（Warren）一名警員8月29日截停一架超速車輛，發現車上有一名瀕死的18個月大男嬰。警員於是立即為他急救，成功迅速救回他的性命。警方公布記錄這過程的影片，讚揚同僚當時作出的明智決定。



警員弗雷澤（Brendan Fraser）8月29日截停一架超速車輛時，車上一對男女在大喊大叫，他起初以為男司機正在賽車，或是在逃跑。其後男司機淚流滿面地喊道：「救命！救命！我們有一個寶寶快要死了！」原來車上有一名須急救的男嬰，而這對男女分別是男嬰的母親以及男嬰的舅舅，他們正將男嬰送院。

▼警車司機位前方的車cam片拍下整個救援過程，讓人看得相當緊張：

弗雷澤接過嬰兒時，發現他臉色發青、嘴唇發紫、「反白眼」。他於是拍打男嬰的背部，成功令他吐出堵塞呼吸道的液體，並恢復呼吸。救護員之後到場，將男嬰送院。

▼影片截圖

事發時這個家庭的車所在位置距離醫院很遠，警員的急救及時將寶寶從得門關祆回來。沃倫市警察局長德懷爾（William Dwyer）發聲明指：「弗雷澤在這次截停車輛事件中的行為堪稱英勇。」