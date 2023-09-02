美國非裔孕婦遭警員「懷疑盜竊」開槍擊斃一屍兩命 恐怖影片曝光
撰文：TVBS新聞網
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美國俄亥俄州（Ohio）9月2號再傳地方警察疑似過度執法，在當地一處停車場內，因為懷疑車內的非裔婦女，涉嫌在商場內偷竊，兩名警察不斷要她下車接受詢問，但對方拒絕下車，甚至企圖開車衝撞逃離現場，最終在車輛發動瞬間，前方警員也扣下板機，造成這位21歲的塔奇亞（Ta'Kiya Young）孕婦中槍喪命。當地警局隨即公開現場畫面，兩名涉案警察也被暫時調離原職，此事再次挑起美國警察對非裔或少數族裔過度執法的敏感神經。
當地警局正式聲明稿上，以「竊賊嫌疑人」稱呼死者塔奇亞，表示嫌疑人當時開車衝撞其中一名警官，迫使警官開槍，一枚子彈貫穿擋風玻璃釀成悲劇。但看在死者家屬和其辯護律師眼中，這種事情完全可以避免，但警察卻就這麼對人開槍，一次讓兩條寶貴生命消逝，家屬完全無法接受。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
從公開的現場密錄器影片來看，在商場巡邏的兩名警官接獲店員通報稱，多人目擊指控塔奇亞從店內偷走酒精飲料，上前到車輛旁進行盤問，一人站在引擎前方、一人則在駕駛座側邊，不斷大聲呼喊要駕駛下車。
但塔奇亞就是不願意配合，甚至不斷反問警察為什麼，當看到前方警察舉起手槍，塔奇亞不滿地問對方：「你打算開槍射我嗎？」話音剛落，疑似是車輛啟動向前，同時聽見槍聲車子向右偏移衝向商場牆壁，兩名警察隨後試圖對中槍的塔奇亞進行搶救，但送院後她與腹中胎兒雙雙斃命。
兩名涉案警察沒有被公開其姓名或級別，但都被暫時調離原職，俄亥俄州犯罪調查機構已經接手介入調查，要釐清警察在現場，是否真有過度執法的行為。
【同場加映】美國記者街頭報道芝加哥治安問題 下秒遭持槍打劫即變受害者（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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