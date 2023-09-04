柬埔寨新首相洪馬內晤劉建超　稱將繼續堅定奉行對華友好政策

柬埔寨政府首相洪馬內（Hun Manet）9月3日在金邊會見到訪的中共中央對外聯絡部部長劉建超。洪馬內表示，新一屆政府將繼續堅定奉行人民黨對華友好政策，讓柬中關係好上加好，他就任首相後第一次正式出訪就將選擇中國。柬方願落實好兩國領導人達成的重要共識，推動構建「鑽石六邊」合作架構，有效推進「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，推動構建新時代柬中命運共同體。



洪馬內表示，作為柬埔寨人民黨中央青年工作組組長，他將支持用好柬中友好青年之家平台，加強兩黨青年友好往來。台灣、新疆、香港事務都是中國內政，柬方將繼續堅定恪守一個中國原則。柬方堅定支持並積極參與中方提出的「一帶一路」倡議和三大全球倡議，願同中方加強在國際地區事務中的協調配合，共同維護地區和平穩定與發展繁榮。

劉建超表示，中方對柬政府實現平穩過渡感到由衷高興，堅定支持人民黨長期穩定執政。人民黨在大選中的勝利是柬埔寨人民的勝利，是柬埔寨發展道路的勝利，體現了柬埔寨人民對人民黨的堅定支持，對國家未來發展的堅定信心。中方期待洪馬內首相對中國進行正式訪問。中方高度重視中柬命運共同體建設，願通過多種方式支持柬新一屆政府施政，共同為中柬關係發展作出不懈努力。

劉建超說，中國共產黨願弘揚相互堅定支持的優良傳統，同人民黨一道，為實現各自國家發展繁榮、長治久安發揮政治引領作用。中國共產黨願通過黨際渠道全力服務保障雙方高層戰略溝通，全力支持柬新一屆政府施政，全力推動中柬務實合作。柬中友好青年之家是兩國領導人高度重視的青年交流項目，中方願同柬方共同運營好青年之家。