美媒：中國旅客誤闖軍事禁區多達100次　官員憂慮是間諜活動

美國《華爾街日報》9月3日報道，中國公民近年以遊客身份誤闖美國軍事基地和敏感場所多達100次。儘管部份證實無害，但有官員視事件為中國間諜活動的一部份，旨在搜集情報及測試美國軍事基地和聯邦場所的安全措施。



報道指2022年美國國防部、聯邦調查局（FBI）和其他機構進行了一次審查，試圖了解這些事件。案例中包括有中國旅客在新墨西哥州闖入美國的導彈範圍，及在佛州一個火箭發射場附近水域中潛水。

美國官員將這些事件描述為間諜活動的一部份，因有些事件發生在偏遠地區，那裏距離機場遙遠，很少有遊客到訪。

有些闖入事件被證實是無害的，如有中國遊客聲稱他們只是在按Google地圖指示前往最近的麥當勞或漢堡王，而這恰好在附近的軍事基地內。但部份事件令人不安，如最近的案例中，有一群自稱是遊客的中國公民試圖越過阿拉斯加州維恩萊特堡（Fort Wainwright）的警衛，聲稱他們在基地內訂了酒店，該基地是陸軍第11空降師的所在地。

白宮和美國國土安全部官員拒絕評論事件，國防部稱政府官員轉交了有關問題查詢給聯邦調查局，後者則表示不會對事件發表評論。

中國駐華盛頓大使館則對此提出質疑，稱有關說法純粹是「別有用心的捏造」，敦促美國官員放棄冷戰思維，停止無根據的指責，做更多有助於增進兩國之間互信和兩國人民友誼的事情。