雷蒙多：美企對華投資耐性日漸消磨　促中國提供公平競爭環境

剛結束訪問中國行程的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國企業對拓展中國市場的耐性正在消磨。她強調，在華美企應當獲得一個能夠公平競爭，以及可以預測的市場環境。



雷蒙多接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，美國企業期待兩國關係發展，雖然中國政府「已推出部份積極政策」，但仍令美企感到難以拓展當地市場，美國商界的耐性正日漸消磨，他們需要並且應當獲得一個能夠公平競爭，以及可以預測的市場環境。她希望中國政府能注意問題，以便中美能擁有穩定發展的商業關係。

指中國經濟毫無疑問正在放緩

雷蒙多接受有線新聞網絡（CNN）訪問時指出，美國企業正面對眾多新問題，中國政府對美企實施高額罰款、搜查美企在華辦事處，以及制訂反間諜法，她在北京會晤中方官員時已表達關切。

雷蒙多又提及其電郵被疑似中國黑客入侵的事件，中方稱不知悉有關黑客情況。雷蒙多表示，重要的是她把問題放到桌面，「讓他們知道，當你採取這樣的行動時，很難建立信任。」

雷蒙多認為，中國經濟毫無疑問正在放緩，房地產行業面臨著真正的重大挑戰，已經有企業倒閉，管理監管的方式也變得更加獨斷，經濟面臨著相當大的難題。她認為，當中國經濟更加透明和以市場為導向時，情況將會變得更好。