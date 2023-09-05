意大利或不續簽一帶一路備忘錄　新加坡學者談中國如何應對

外界聚焦意大利是否續簽「一帶一路」備忘錄之際，中國外交部長王毅9月4日會見訪華的意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani） ，坦言中意關係不免受地緣衝突加劇等因素影響，並呼籲兩國「互尊互信，開放合作，平等對話」。



受訪學者研判，中國將在政治和融資等方面提供支持，以便讓意大利續簽「一帶一路」備忘錄，但意大利的最終決定還是取決於國內政治因素。

塔亞尼3日起對中國展開為期3天的訪問。根據此前公布的日程，他訪華期間將與王毅共同出席中意政府委員會第11次聯席會議。

截至4日晚上10時，中國外交部尚未發布王毅會見塔亞尼的消息。鳳凰衛視的新聞畫面顯示，王毅當天在釣魚台國賓館會見塔亞尼。他說，近20年來，中意關係為中歐關係發展和世界和平穩定發揮積極作用。

王毅在會談中強調，當今世界面臨多重挑戰，地緣衝突加劇，經濟復蘇乏力，冷戰思維回潮，中意關係也不免受到影響和干擾。「我們應該堅持互尊互信，開放合作，平等對話的正確相處之道。」

塔亞尼在社交媒體X（前稱Twitter）的貼文顯示，他在訪華首日到西什庫天主堂（Church of the Saviour）做彌撒；隨後參觀16世紀意大利傳教士利瑪竇（Matteo Ricci）位於北京的墓碑，並與在華意大利企業家和高管會面。

塔亞尼4日與王毅會面前，先與中國商務部長王文濤會晤。他在X寫道，中國有超過1600家意大利企業，兩國貿易往來不斷增長。「中國是我們在亞洲的首要合作夥伴。我們希望進一步增加出口，令兩國經濟合作夥伴關係更能發揮作用。」

塔亞尼8月披露，此次訪華將會討論調停俄烏戰爭和「一帶一路」等議題。他上週末參加安博斯歐洲論壇（European House Ambrosetti economic forum）期間直言，「一帶一路」並未給意大利帶來預期成果。

意大利於2019年簽署「一帶一路」備忘錄，是唯一的七國集團（G7）成員國。但數據顯示，中國在意大利直接投資從2019年的6.5億美元（約50.7億港元）下滑至2021年的3300萬美元（約2.6億港元）。意中「一帶一路」備忘錄於2024年3月到期，意大利須提前3個月作出決定，否則將自動續簽5年。

法媒引述意大利財政部前首席經濟學家科多尼奧（Lorenzo Codogno）說法稱，中國可能已經原則上同意意大利不續簽「一帶一路」備忘錄，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）預計在10月中旬訪華時宣布這個決定。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅接受《聯合早報》訪問時分析，塔亞尼此次訪問也是為梅洛尼訪華做準備。他預計中國將設法讓意大利續簽，而意大利將以此為籌碼要價。

王義桅說，意大利並非「一帶一路」重點國家，加入本來就是個意外收穫；現在拿續簽來「要好處，和向美國表忠心」，讓中國有些不快。他補充，中國對意大利投資沒達到預期，很大程度上是新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情導致，「不能拿『一帶一路』來說事」。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江研判，「一帶一路」將是中意領導層會面時討論的重要議題。中方將進行一些解釋和勸說，包括提供政治和融資方面的支持。

但李明江認為，意大利在這個問題上最後如何決策，更多還是受國內政治因素影響。「意大利政治圈子裏，對『一帶一路』和跟中國打交道有很多負面聲音。現在還很難說到底會發生什麼。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

