王毅出席中意政府委員會聯席會議　稱共建一帶一路合作碩果累累

撰文：蕭通
出版：更新：

中共中央政治局委員、外交部長王毅9月4日在北京，與意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）共同出席中意政府委員會第十一次聯席會議，聽取雙方經濟財金、科技和綠色發展、人文三個組別代表匯報等合作成果，並作總結發言。王毅表示，近年來，在兩國各界共同努力下，中意關係保持高水平發展，走在中歐關係前列。兩國領導人保持密切交往，為雙邊關係把舵定向，夯實互信根基。中意文旅年精彩紛呈，共建「一帶一路」合作碩果累累。

王毅強調，中意合作取得積極成績，根本在於雙方堅持全面戰略夥伴關係定位，共擔古老文明的歷史責任，順應合作共贏的時代潮流，將兩國人民對中意關係的美好期待付諸實實在在的行動。中意作為文明古國代表和重要經濟體，應鞏固和深化互尊互信、互利共贏、交流互鑑的全面戰略夥伴關係，增進兩國人民福祉，為動盪不安的世界注入更多穩定性。

王毅促堅持開放、務實合作、包容互鑑

一要堅持開放共贏。共同維護自由、開放的多邊貿易體系，維護全球產供鏈暢通穩定，為對方企業赴本國投資興業提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境，共享發展經驗與紅利。

二要聚焦務實合作。加緊落實經貿投資、電子商務等領域共識。共同支持合資合作大項目，適時召開經濟合作混委會和第三次財長對話，以即將舉辦的中意創新合作週為契機，加強智能製造、清潔能源、可持續交通、冬奧科技等合作。

三要推動包容互鑑。傳承「絲路精神」，堅持做東西方文明對話的橋樑。推動兩國更多地方結好，擴大互派留學生和校際交流，為雙方人員往來提供簽證等便利。

2023年9月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅與意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）在北京共同出席中意政府委員會第十一次聯席會議。（中國外交部）

塔亞尼：意方期待持續深化經貿投資等合作

塔亞尼表示，意中友誼深厚，傳承千年，根植於對美好的共同追求。兩國建立了全面戰略夥伴關係，推動雙方合作領域、輻射面不斷拓寬，為兩國人民帶來切實利益。意方期待同中方一道，持續深化經貿投資、科技創新、氣變環保、人文旅遊等各領域合作，推動意中關係不斷邁上新台階。願同中方加強聯合國、二十國集團（G20） 等多邊機構中的溝通協作。

雙方充分肯定中意政府委員會為促進雙邊關係發展發揮的重要作用，要求中意委落實好兩國領導人重要共識，推動中意友好合作實現更大發展。王毅強調，中意委要立好「風向標」，將交流合作的積極意願和美好願景轉化為具體行動、舉措和成果；做好「助推器」，發揮平台優勢，積極推動解決合作中的具體問題和困難；當好「領頭羊」，同經濟、財金、文化、創新等合作機制有效協調配合，打造「1+N」矩陣，激發聚合效應。

意大利外長訪華晤王文濤：願與中國就改善外資環境加強溝通協調意大利副總理兼外長訪華參謁利瑪竇墓碑意大利副總理訪華前談一帶一路：成果不如預期　意媒：或談抽身意大利副總理兼外長塔亞尼9月3日起訪華意大利不再續簽「一帶一路」　梅洛尼：相信中意關係不會變得緊張
王毅
意大利
一帶一路
中國外交