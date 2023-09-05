王毅出席中意政府委員會聯席會議　稱共建一帶一路合作碩果累累

中共中央政治局委員、外交部長王毅9月4日在北京，與意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）共同出席中意政府委員會第十一次聯席會議，聽取雙方經濟財金、科技和綠色發展、人文三個組別代表匯報等合作成果，並作總結發言。王毅表示，近年來，在兩國各界共同努力下，中意關係保持高水平發展，走在中歐關係前列。兩國領導人保持密切交往，為雙邊關係把舵定向，夯實互信根基。中意文旅年精彩紛呈，共建「一帶一路」合作碩果累累。



王毅強調，中意合作取得積極成績，根本在於雙方堅持全面戰略夥伴關係定位，共擔古老文明的歷史責任，順應合作共贏的時代潮流，將兩國人民對中意關係的美好期待付諸實實在在的行動。中意作為文明古國代表和重要經濟體，應鞏固和深化互尊互信、互利共贏、交流互鑑的全面戰略夥伴關係，增進兩國人民福祉，為動盪不安的世界注入更多穩定性。

王毅促堅持開放、務實合作、包容互鑑

一要堅持開放共贏。共同維護自由、開放的多邊貿易體系，維護全球產供鏈暢通穩定，為對方企業赴本國投資興業提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境，共享發展經驗與紅利。

二要聚焦務實合作。加緊落實經貿投資、電子商務等領域共識。共同支持合資合作大項目，適時召開經濟合作混委會和第三次財長對話，以即將舉辦的中意創新合作週為契機，加強智能製造、清潔能源、可持續交通、冬奧科技等合作。

三要推動包容互鑑。傳承「絲路精神」，堅持做東西方文明對話的橋樑。推動兩國更多地方結好，擴大互派留學生和校際交流，為雙方人員往來提供簽證等便利。

2023年9月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅與意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）在北京共同出席中意政府委員會第十一次聯席會議。（中國外交部）

塔亞尼：意方期待持續深化經貿投資等合作

塔亞尼表示，意中友誼深厚，傳承千年，根植於對美好的共同追求。兩國建立了全面戰略夥伴關係，推動雙方合作領域、輻射面不斷拓寬，為兩國人民帶來切實利益。意方期待同中方一道，持續深化經貿投資、科技創新、氣變環保、人文旅遊等各領域合作，推動意中關係不斷邁上新台階。願同中方加強聯合國、二十國集團（G20） 等多邊機構中的溝通協作。

雙方充分肯定中意政府委員會為促進雙邊關係發展發揮的重要作用，要求中意委落實好兩國領導人重要共識，推動中意友好合作實現更大發展。王毅強調，中意委要立好「風向標」，將交流合作的積極意願和美好願景轉化為具體行動、舉措和成果；做好「助推器」，發揮平台優勢，積極推動解決合作中的具體問題和困難；當好「領頭羊」，同經濟、財金、文化、創新等合作機制有效協調配合，打造「1+N」矩陣，激發聚合效應。