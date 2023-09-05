京都動畫縱火案開審　被告青葉真司認罪：沒想到會死那麼多人

日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）工作室2019年7月18日遭縱火，造成36人死亡。京都地區法院9月5日首次開庭審訊，被告青葉真司在庭上表示認罪。



日本放送協會（NHK）9月5日稱，青葉真司戴口罩、坐輪椅在京都地方法院出庭。青葉被控縱火殺人，他在庭上表示認罪，並稱事發時他認為只能這樣做，但他沒想到會死那麼多人。

圖為9月5日，京都動畫縱火殺人事件首次開庭，被告青葉真司在火庭上認罪。（ANN News Youtube截圖）

青葉是否有刑事責任能力將成為控辯雙方的爭議重點。辯方代表律師表示，青葉真司因受精神問題影響而沒刑事責任能力。檢察官則指，青葉真司擁有「完全責任能力」。

控方在本案調查階段請專家為被告進行為期半年的精神評估，結果指他須為自己的行為負責。辯方在青葉真司被起訴後，要求為他進行為期數個月的第二次精神評估，結果尚未公布。

事發在2019年7月18日，青葉真司聲稱「京都動畫抄襲他的小說」向動畫第一工作室縱火。事件造成36人死亡，35人受傷，大火奪去了公司多名動畫師及監督的性命，包括青葉本人亦遭大火波及嚴重受傷。青葉成功被搶救過來，至今才首次就案件出庭。

陪審團11月會就被告的刑事責任能力問題和法官作出結論，並在12月至2024年1月左右就量刑達成最終決定，再交由法院在2024年1月25日早上宣布。