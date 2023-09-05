尹錫悅稱中國應推動朝鮮無核化　北京：問題停滯根源在美國

韓國總統尹錫悅接受美媒訪問時稱，中國對朝鮮有相當影響力，應協助推動朝鮮無核化。中國外交部9月5日發表回應，批評美國是朝鮮半島問題陷入停滯的根源。



中國外交部發言人毛寧5日在例行記者會上稱，中朝是山水相連的友好鄰邦，兩國保持着傳統友好合作關係。同時朝鮮是聯合國的正式會員，是主權獨立國家，中朝關係好，同中方對朝影響力是兩個不同的概念，不能混為一談。

毛寧指，半島形勢目前的局面不符合各方利益，也不是中方希望看到的，2018年開啟的半島問題解決進程之所以陷入停滯，根源在於美方未對朝方採取的無核化措施作出應有的回應，不重視也不願解決朝方的合理關切，美方應當反思糾錯，負起責任，停止搞制裁施壓和軍事威懾，為重啟有意義的對話採取切實措施。

毛寧說，中方始終認真執行安理會有關決議，安理會涉朝決議的內容不只是制裁，還強調對話。中方主張全面平衡執行有關決議，反對選擇性的只強調制裁，忽視推動對話進程。

她續指，中方一直致力於維護半島和平穩定，推動半島問題對話解決進程。中方將繼續在半島問題上積極維穩促談，推動早日實現半島長治久安，這是各方的共同利益所在。

美媒4日刊登尹錫悅訪問。他表示，中國對朝鮮似乎相當有影響力，關鍵是北京是否及如何發揮影響，若朝鮮持續升級核導能力、違反安理會制裁決議，中國作為對國際社會和平與穩定肩負責任的安理會常任理事國，應為實現朝鮮無核化作出建設性努力。