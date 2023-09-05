英國第2大城市伯明翰市政府破產　列多個原因　還與平權案有關

英國第二大城市伯明翰市議會（Birmingham City Council，即當地的市政府）9月5日宣布破產，指會停止所有非必要的支出。市議會在聲明談到多種原因，包括談到沒有能力支付涉及約7.6億英鎊（約74.9億港元）的同工同酬案潛在責任賠償。



市議會發聲明指，此舉是他們尋求讓伯明翰市恢復健全財務基礎的必要一步。

綜合英國廣播公司（BBC）、天空新聞（Sky News）報道，市議會按《1988年地方政府財政法》發布第114條通知（section 114 notice），確認立即叫停在法定服務和保護弱勢社群服務以外的所有新開支。

聲明稱，伯明翰市與全國各地的地方政府一樣，面臨前所未有的財務挑戰，導致伯明翰市出現財政困難的原因包括成人社會護理需求大幅增加、商業稅收入大幅減少、通貨膨脹猖獗帶來的影響。

市議會領袖說，伯明翰市在安裝新資訊科技（IT）系統時遇到的問題，以及過去10年內，政府削減10億英鎊（約98億港元）資金，也是導致伯明翰市出現財政問題的原因。

這個市議會早在7月已停止所有非必要支出，當時並透露面臨高達7.6億英鎊（約74.9億港元）的賬單，根據伯明翰市議會領袖表示，伯明翰市沒有能力支付涉及約7.6億英鎊的同工同酬案潛在責任索賠。

在2014年，有伯明翰市議會女職員控告市議會，指她們沒獲得與同工資級別的男職員一樣的津貼。法院判伯明翰市議會須向數千名女職員作出賠償。伯明翰市議會6月指，過去10年已支付11億英鎊（約108億港元），用於同工同酬索償。

英媒ITV指，是同工同酬案事件把伯明翰市議會推向破產邊緣。