習近平晤紅十字國際委員會主席　稱願進一步密切合作

中國國家主席習近平9月5日下午在人民大會堂會見紅十字國際委員會主席斯波利亞里茨。



中國外交部5日表示，習近平高度評價紅十字國際委員會成立160年來在國際人道主義方面開展的富有成效的工作，讚賞紅十字國際委員會為世界和平與進步作出的重要貢獻。

習近平指當今世界正在經歷百年未有之大變局，人類社會面臨許多挑戰，有些似曾相識，有些是新挑戰，在此形勢下，中國沒有獨善其身，而是同世界各國加強合作，共同探尋解決之道，推動構建人類命運共同體。

他稱自己提出共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，就是希望和世界各國一道，實現經濟發展，改善民生，互利共贏，為加強全球治理和人道主義問題治理提供中國理念、中國方案。

習近平稱，中方願同紅十字國際委員會進一步密切合作，為促進人類和平與進步事業作出重要貢獻。

中國外交部引述斯波利亞里茨表示，祝賀中國成為獲得第49屆南丁格爾獎人數最多的國家，這表明紅十字國際委員會和國際社會對於中國人道主義事業發展成就的高度認可。

她稱中國始終尊重並執行國際人道主義法，共建「一帶一路」促進世界發展，助力全球人道主義事業，紅十字國際委員會高度讚賞中方為國際人道主義事業發揮的積極作用和作出的重要貢獻，期待同中方進一步加深合作，共同為促進世界和平發展以及國際人道主義事業作出新的貢獻。