東盟峰會｜澳洲計劃加強與東南亞國家聯繫

在貿易和地緣政治不確定性增加，及中國經濟放緩的背景下，澳洲計劃加強與東南亞國家的聯繫。



彭博社報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在印尼雅加達舉行的東盟論壇上致辭時，將公佈一項經濟戰略，呼籲全面改革澳洲與東南亞國家的商業、貿易、教育關係。

阿爾巴尼斯的演說提到，過去20年東南亞的經濟正在提速，但澳洲與這些國家的貿易和投資並沒有同步上升。他指東盟經濟持續取得成功，對澳洲的繁榮和安全至關重要。

一名澳洲政府官員透露，儘管地理位置接近，澳洲與東南亞國家的貿易佔比卻「非常低」，相較於其他競爭者如中國，澳洲與東南亞的投資陷入停滯。

阿爾巴尼斯領導的工黨於2022年5月上台後，重新平衡澳洲的外交方針，改變前幾任總理與美國緊密結盟的策略。阿爾巴尼斯6月在新加坡舉行的香格里拉對話上，表示中美兩國有責任避免發生武裝衝突。

與此同時，北京於2020年對澳洲出口產品實施制裁後，坎培拉開始推動貿易多元化。2021年，澳洲和東盟之間的貿易總額超過1270億澳元，使東盟一躍成為澳洲的重要出口市場。

澳洲官員認為，東南亞作為澳洲的經濟夥伴來說，其價值依然沒有得到充分發揮，工黨政府因此決定調整經濟戰略。

本文獲《聯合早報》授權轉載

