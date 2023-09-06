遊泰國叫車質疑「差點被賣豬仔」　馬來西亞男：司機打可疑電話

多間馬來西亞傳媒9月6日報道，當地一名男子在網上分享9月初與4名友人在泰國曼谷旅遊時叫車的詭異經歷，談到上車後發現司機打可疑電話，向對方報人數、來自哪國等，又發現自己手機地圖顯示的路程時間與司機定位系統顯示的不一樣，最後5人無預警開門下車逃跑。



一位名為Andrew Tong的馬來西亞網民9月5日在Facebook發文分享經歷，根據他的帖文與接受《光華網》採訪所講述，他與友人總共2男3女一起透過網絡平台叫車，準備前往機場，但上車後愈來愈覺得不安，其中一名男性友人警覺性較高，發現車鏡全黑，看不到司機，又發現司機有點異常，一上車就開始鬼祟打電話，又詢問他們來自哪裏。

他們一行5人之中，有1人能聽懂簡單泰語，結果聽到司機在打電話時向對方報人數、來自哪國，把他們的一舉一動都說給對方知道，包括指「現在載着的這邊有3個女生，還有兩個她們的朋友，From Malaysia有男有女。」

馬來西亞男子Andrew Tong在網上分享與友人叫車後，把行李放在車尾的圖片（FB@Andrew Tong）

帖文又指，他們透過手機打開地圖，看到去機場的路程是30分鍾，但司機的定位系統所顯示的地圖路程為50分鐘，令他們更加感到不安，向司機要求停車，讓他們去廁所。

他稱司機想盡辦法不讓他們下車，稱不能亂停車，又說會帶他們到前面5分鐘路程的油站上廁所，但帖文稱，手機導航上顯示前方根本沒有油站，這更讓他們認為司機有問題，最後他們趁塞車時無預警地開門逃跑。

這名男子向《光華網》稱，分享親身經歷是想提醒大眾。他呼籲民眾去旅遊時需要打開地圖及觀察司機，若可以的話，選擇乘搭當地的士比較好。