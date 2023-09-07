印尼雅萬高鐵今開通運行：東南亞首條高鐵　中國印尼合建

澎湃新聞9月7日稱，記者從中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）獲悉，9月7日，中印尼合作建設的雅加達至萬隆高速鐵路開通運行，兩地間最快旅行時間由3.5小時壓縮至40分鐘。它在10月初將正式售票開始商業運營。



這標誌着印尼邁入高鐵時代，中印尼共建「一帶一路」取得重大標誌性成果。

國鐵集團國際部負責人介紹，雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵路，也是中國共建「一帶一路」倡議和印尼「全球海洋支點」構想對接、中印尼兩國務實合作的旗艦項目，全線採用中國技術、中國標準。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，線路全長142.3公里，最高運行時速350公里，始自雅加達市，途經勿加泗市、勿加泗縣、卡拉旺縣、普旺加達縣、西萬隆縣、芝馬墟市、萬隆縣，終至萬隆市，設有哈利姆、卡拉旺、帕達拉朗、德卡魯爾4座車站。

負責人介紹，雅萬高鐵開通運行後，9月7日至9月30日，在雅加達哈利姆站至萬隆德卡魯爾站間，按列車運行圖每日安排開行旅客列車8列，沿線市民可向印尼中國高速鐵路有限公司（KCIC）預約免費乘車體驗。10月初將正式售票開始商業運營，屆時，將根據市場需求確定旅客列車開行數量，滿足沿線民眾出行需求。

雅萬高鐵動車組是中方企業採用時速350公里復興號中國標準動車組先進成熟技術，適應印尼運行環境和線路條件，融合印尼本土文化設計製造的，具有技術先進、安全舒適等特點。每列動車組編組8輛，設VIP、一等、二等座席，合計載客601人，可重聯運行，配備了殘疾人衛生間、盲文引導標識等無障礙設施和售貨櫃、咖啡機、微波爐等設備，可為旅客提供良好乘車體驗。

中國國務院總理李強9月6日訪問印尼期間，乘坐兩國合作項目雅萬高鐵。（新華社）

雅萬高鐵各大車站呈現「一站一景」鮮明特色，突出現代功能、彰顯印尼文化，融合了西爪哇島優美自然景觀和當地「編織文化」，配備了先進完善的服務設施和智能化客服信息系統，與輕軌、公交、出租車等市政交通無縫銜接，旅客乘坐高鐵出行更加方便快捷。位於首都雅加達的哈利姆站成為印尼最大鐵路客運車站，站房建築面積達2.6萬平方米，可同時容納2500人候車。帕達拉朗站是全線唯一一座與既有普速鐵路互聯互通的車站，可實現高速鐵路和普速鐵路順暢換乘。

雅萬高鐵沿線地質環境複雜，工程建設難度很大。中印尼參建單位充分借鑑中國高鐵建設成功經驗，堅持生態環保理念，加強勘察設計和施工組織，強化安全和質量控制，科學有序、優質高效推進工程建設。項目選線最大限度繞避滑坡、火山等不良地質，創新設計減隔震性能更好的橋樑、平順度更高的無砟軌道、功能更強的列車運行控制等先進系統，高標準建成了13座隧道和56座橋樑。

在雅萬高鐵建設過程中，大量採購使用印尼本地生產的水泥等原材料，帶動了當地經濟發展。大量招聘印尼員工參與工程建設，累計為當地帶來5.1萬人次的就業，培訓印尼員工4.5萬人次。

負責人介紹，雅萬高鐵開通運行前，中印尼雙方精心組織相關單位對各專業設備進行了聯調聯試、檢測驗收和安全評估，對軌道狀態、弓網性能、列車控制、通信信號系統等進行了綜合優化調整，確保線路完全具備開通運行條件。精心選拔了運營管理和設備維護人員，進行了嚴格培訓考試，確認具備上崗資格。

負責人表示，雅萬高鐵開通運行後，雅加達至萬隆間的旅行時間將大幅壓縮，極大改善當地交通條件，便利沿線民眾出行，帶動商業開發和旅遊產業發展，將為區域經濟社會發展注入加速度、提供新動能，對深化中印尼兩國務實合作、構建中印尼命運共同體，具有十分重要的意義。