東盟峰會｜李強晤澳總理籲兩國互相尊重　投資澳洲中企獲公平對待

新華社稱當地時間9月7日上午，中國國務院總理李強在雅加達出席東亞合作領導人系列會議期間會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。



李強表示，2022年11月，習近平主席同總理先生在印尼峇里島舉行會晤，達成一系列重要共識。近一年來，在雙方共同努力下，中澳關係持續呈現積極改善勢頭。一個健康穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益和共同願望。中方願同澳方抓緊重啟和恢復各領域交流，繼續推進外交、經貿、教育、領事等領域的機制性對話磋商，為兩國關係改善發展提供堅實支撐。堅持在共享機遇中共謀發展，中國將繼續擴大高水平對外開放，為包括澳洲在內的世界各國提供更大市場，希望澳方對中國企業在澳投資經營採取客觀公正態度。雙方要本着相互尊重、求同存異、互利共贏的精神妥善處理分歧，推動兩國關係進一步改善發展。亞太地區是中國和澳洲的共同家園。中方願與澳方一道努力，共同維護亞太和平穩定。

阿爾巴尼斯表示，澳中關係十分重要。澳方對兩國關係取得的進展感到鼓舞，願同中方本着相互尊重精神推進對話交流，深化經貿等領域合作，擴大人文交往，妥善管控分歧，構建穩定和建設性的澳中關係，造福兩國人民。澳方願同中方加強在國際事務中的協調合作，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

吳政隆等參加會見。