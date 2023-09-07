東盟峰會｜李強尹錫悅會晤51分鐘　倡加快中韓FTA第二階段談判

撰文：成依華
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東盟峰會及系列會議在印尼雅加達舉行，中國國務院總理李強與韓國總統尹錫悅9月7日在場邊會談，為時約51分鐘。李強指雙方應堅持睦鄰友好大方向，繼續加深各領域交流合作，加快推進中韓自貿協定（FTA）第二階段談判，挖掘高新技術、綠色低碳等合作新增長點。

韓聯社7日報道，兩人自下午3時25分開始在印尼雅加達會議中心（JCC）會談，持續51分鐘，尹錫悅用英語問候李強，兩人握手及合照，再開始會談。

韓國：討論經濟文化議題

韓國總統辦公室指，兩國領導人主要討論經濟和文化領域的事宜。

新華社7日報道，李強指雙方應堅持睦鄰友好大方向，繼續加深各領域交流合作，攜手應對困難挑戰，要擴大共同利益，加快推進中韓自貿協定第二階段談判，挖掘高新技術、綠色低碳等合作新增長點，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，不斷做大合作蛋糕，更好實現互利共贏。

他又稱要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中韓關係大局，中方一貫支持朝鮮半島南北雙方推進和解合作，一貫主張維護半島和平穩定，將繼續致力於勸和促談。

韓聯社指，出席會談的中方官員還有中國國務院秘書長吳政隆、財政部長劉昆、商務部長王文濤、外交部副部長馬朝旭、國家發改委副主任叢亮等人。

韓方官員有韓國外長朴振、國家安保室室長趙太庸、國家安保室第一次長金泰孝、總統辦公室公報首席秘書金恩慧、總統辦公室經濟首席秘書崔相穆等。

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