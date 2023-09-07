尹錫悅晤李強　稱不希望朝鮮核問題成中韓關係絆腳石

東盟峰會及系列會議在印尼雅加達舉行，中國國務院總理李強與韓國總統尹錫悅9月7日在場邊會談，韓方稱尹錫悅談到希望中國在朝鮮核問題認真發揮負責任作用，希望問題不會成為中韓關係絆腳石。



韓聯社7日報道，兩人自下午3時25分開始在印尼雅加達會議中心（JCC）會談，持續51分鐘，尹錫悅用英語問候李強，兩人握手及合照，再開始會談。

韓國國家安保室第一次長金泰孝7日表示，尹錫悅在會上講述朝鮮核問題一旦愈見惡化，韓國、美國與日本就愈會加強合作，尹錫悅指朝鮮核問題對於韓國來說是切實存在的問題，希望中方作為聯合國安理會常任理事國履行職責並發揮作用。

尹錫悅表示韓中兩國共同支援多邊主義和自由貿易秩序，希望雙方在此前提下，為構建基於規範的國際秩序而合作。他又提出希望中方支持韓中日領導人會議盡快在韓國舉行，並對此配合，李強回應稱會積極響應。

新華社7日報道，李強指雙方應堅持睦鄰友好大方向，繼續加深各領域交流合作，攜手應對困難挑戰，要擴大共同利益，加快推進中韓自貿協定第二階段談判，挖掘高新技術、綠色低碳等合作新增長點，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，不斷做大合作蛋糕，更好實現互利共贏。