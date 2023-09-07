G20峰會｜印度：應將中俄觀點納入譴責俄烏戰爭聲明

印度官員透露，印度提議在譴責俄烏戰爭的二十國集團（G20）聲明中納入俄羅斯和中國的觀點，以避免峰會陷入僵局。



二十國集團領導人峰會即將於本週末（9月9日至10日）在印度新德里召開，屆時各國領導人將就促進糧食安全、應對氣候問題和減免發展中國家債務等課題進行討論。不過，俄烏戰爭問題近來已經加劇各國之間的分歧，阻礙了會議討論。

西方國家希望本屆新德里峰會的共同宣言能夠納入對俄烏戰爭的譴責，而戰爭爆發以來，印度一直避免譴責俄羅斯。

路透社報道，身為G20峰會東道國的印度提出，在共同聲明譴責戰爭造成的苦難的同時，也要反映莫斯科和北京的觀點，即論壇不是地緣政治的場所。

共同聲明的文件將於星期六開始審議，最近幾天，G20官員一直在就文件進行反覆討論。

報道引述一位匿名印度官員說，只要大家都認可文件的結構，這就是共識。 「我們正在創造一種情境，讓包括俄羅斯、七國集團（G7）和中國在內的所有人，都對文件納入了他們的觀點感到滿意。」

另一名匿名官員說，另一種選擇是在聯合聲明中對俄烏戰爭使用更為籠統的表述。

印度總理莫迪（Narendra Modi）希望利用印度輪值主席國的領導角色來展示印度作為大國的崛起，並有能力在全球重大問題上達成一致。不過，鑑於G20成員國之間的分歧，加之中俄領導人都將缺席本屆峰會，有分析認為今年有可能是G20峰會史上首次無法產生聯合公報。

英國智庫皇家國際問題研究所（Chatham House，又稱：漆咸樓）全球經濟與金融項目主任巴特勒（Creon Butler）說，若無法達成聯合聲明，勢必會讓G20面臨信任危機。他預計，印度峰會將有大量的爭論和猜測，但各國最終仍將堅持G20的形式，因為它是最富裕國家七國集團與發展中國家之間的重要紐帶。

本文獲《聯合早報》授權轉載

