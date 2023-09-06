G20峰會｜印度大量貧民窟「被消失」　政府稱拆違法建築非為美化

二十國集團（G20）峰會9日將在印度新德里登場，有當地民眾及關注組織批評，政府數月前起展開美化行動，大規模清拆貧民窟，務求於峰會前消失，有人因此變得無家可歸。住房部初級部長基肖爾（Kaushal Kishore）7月向議會表示，從4月1日至7月27日期間，新德里至少已進行49 次清拆行動，但強調為拆除非法建築，並非為G20峰會美化城市。



上圖為2023年5月29日，於印度新德里G20峰會主會場附近的貧民窟，未被拆遷前畫面。下圖為2023年6月15日拆遷後情況。（路透社）

路透社報道，G20峰會的會場設在新德里國際展覽中心（Pragati Maidan），距離一個名為簡塔營地（Janta Camp）的貧民窟僅約500米，當得知G20峰會將在首都舉行，部份居民曾期待會帶來好處，沒想過落得被逼遷命運。

該處由逐一增建的鐵皮屋拼湊而成，大多數居民在附近工作，並已在該處生活了幾十年。當局早前下令居民遷走，有人向德里高等法院尋求阻止，但法院裁定這些定居點非法。 隨後市政府下令他們在5月31日前撤離。

推土機其後駛至營地，把鐵皮屋逐一夷為平地，居民只能站在一旁落淚。有居民表示，由於子女都在附近上學，房屋被拆對孩子的教育也造成影響。

負責拆遷的政府官員表示，這些建築物在政府土地上非法搭建，拆除將是「一項持續行動」。類似簡塔營地的貧民窟遍布德里大部份地區，市內2,000萬人口中，大多數居住在未規劃地區。當局在2021年估計，居住在未規劃地區的人口多達1,350萬。

關注無家者的Centre for Holistic Development批評，政府以美化名義拆除房屋並驅逐弱勢群體，根本不關心民眾會發生什麼。該組織又稱，如果政府必須這樣做，也應提前向居民發出警告，讓他們有時間另覓容身之處。

住房部初級部長基肖爾（Kaushal Kishore）7月向議會表示，從4月1日至7月27日期間，新德里至少已進行49次清拆行動，近230英畝（93公頃）政府土地被收回。但他強調，並沒有針對G20峰會而設的美化行動。

印度最高法院上月也裁定，擅自佔地者無權佔用公共土地，最多只能爭取時間騰出土地，並將其恢復原狀。