G20︱美國擬助中東建鐵路港口連接阿拉伯國家　應對中國影響力

兩名消息人士9月7日向美國新聞網站Axios披露，美國總統拜登（Joe Biden）及印度、沙特及阿聯酋領導人，希望在二十國集團（G20）峰會期間宣布一項重大的聯合基礎設施協議。



這個聯合基礎設施項目，計劃通過鐵路系統連接波斯灣阿拉伯國家，並通過中東的港口航道連接到印度。

參與項目討論的一名美國官員說，關於連接中東地區鐵路及港口項目的宣布仍在磋商中，尚未敲定。此項目預計將成為拜登在G20峰會提出的關鍵成果之一。

這是美國政府希望在中東推動的關鍵舉措之一，以應對中國在中東地區日益上升的影響力。中東地區為中國「一帶一路」的重要節點。

為期兩天的G20峰會，在9月9日在印度新德里開幕。

白宮拒絕對報道置評。根據白宮早前公布的拜登日程，他將參加當日舉行的「全球基礎設施和投資夥伴關係」活動。

圖為2021年9月，杜拜哈里發塔與沿岸商業區。（Reuters）

Axios同日報道，美國、沙特、阿聯酋和印度的國家安全顧問，預計將在10日舉行會議。

報道引述兩名美國官員說，新倡議是在美印以阿四國機制（I2U2）論壇上提出的，並已為此討論了18個月。I2U2論壇的與會國家包括美國、以色列、阿聯酋和印度。

I2U2論壇成立於2021年底，旨在討論中東戰略基礎設施項目。

以色列在2022年的I2U2會議上提出了通過鐵路連接中東地區的想法。直接參與早期討論的一名以色列前高級官員告訴Axios，「沒有人大聲說出來，但這個項目打從第一天開始，就與中國有關」。

這名以色列前官員還說，其中一個想法是藉助印度在這類大型基礎設施項目方面的專業知識。

印度、阿聯酋和沙特駐華盛頓大使館沒有回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

