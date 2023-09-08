李強晤印尼總統倡加強多邊領域協作　雙方簽署農業科技等合作文件

正在訪問印尼的中國國務院李強9月8日上午在雅加達與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）會談，他提倡持續擴大務實合作，密切多邊領域協作。在訪問期間，雙方簽署工業、農業、科技創新等多個雙邊合作文件。



新華社8日報道，李強表示在兩國元首戰略引領下，中印尼關係保持強勁發展勢頭，中方願同印尼一道落實兩國元首重要共識，進一步加強發展戰略對接，促進兩國共同發展，為地區穩定繁榮注入持久動力。

他談到三點，其一是不斷加深戰略互信，築牢共建命運共同體的政治根基。他稱把握自身根本和長遠利益，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上加大互相支持，共同應對好各類風險挑戰，不斷拓展各層級交往，發揮好兩國高級別對話合作等機制作用，在各自國家現代化建設進程中互鑑互促、攜手前行。

第二點是持續擴大務實合作，拉緊共建命運共同體的利益紐帶。李強稱中方願同印尼全力做好雅萬高鐵正式營運各項準備工作，將「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」打造成共建「一帶一路」合作新旗艦項目。

他稱願與印尼高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），擴大印尼大宗商品和優質農漁產品進口，鼓勵中國企業赴印尼投資興業，中方支持印尼新首都建設，願同印尼加快培育數字經濟、綠色發展等合作「新引擎」，進一步加強農業、醫藥衛生、青年、教育、文化、旅遊等領域交流與合作。

第三點是密切多邊領域協作，豐富共建中印尼命運共同體的時代內涵。李強稱繼續弘揚萬隆精神，堅持真正的多邊主義，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，中方願同印尼在雙邊、區域和多邊層面積極踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

新華社指，佐科維多多請李強轉達對習近平主席的誠摯問候，表示印尼和中國全面戰略夥伴關係近年來取得豐碩成果。

他指印尼感謝中方堅定支持印尼發揮東盟輪值主席國作用，支持維護東盟中心地位。印尼堅持一個中國原則，願同中方加強貿易投資、農漁業、基礎設施、數字經濟、新能源、旅遊、醫療衛生等領域合作，推進「兩國雙園」等戰略合作項目，推動兩國關係再上新台階。印尼將繼續弘揚萬隆精神，願同中方共同推進區域合作，攜手維護地區和平、穩定與繁榮。

報道指在訪問期間，雙方簽署工業、農業、漁業、電子商務、科技創新等多個雙邊合作文件。