東亞峰會︱李強講話全文：東亞沒有理由走向分裂和對抗

中國國務院總理李強9月7日在印尼雅加達出席第18屆東亞峰會（EAS）時發表講話，指東亞應堅守合作、融合，無理由走向分裂、對抗，並就此向與會國提出3點建議。以下為演講全文：



尊敬的佐科維多多（Joko Widodo）總統，

各位同事：

很高興與大家相聚在美麗的「椰城」。感謝佐科總統和印尼政府為本次會議所作的周到安排。

當今世界日益紛繁複雜，更好地觀察世界、認識世界，既要有全球視野，又要有歷史眼光，這樣才能透過現象看本質，把握規律看趨勢。對東亞而言，無論縱覽國際風雲變幻，還是回顧自身發展歷程，都能深刻感悟到一個事實，就是和平與發展彌足珍貴，始終是各國人民最為長久的期盼和根本利益所在。近幾十年來，東亞正是從戰亂紛爭中吸取了慘痛教訓，在經濟全球化大潮中把握住時代機遇，堅定走上開放發展、合作共贏的正道坦途，才改變了地區國家和人民的命運，成為了促進世界發展的重要引擎。從過去一路走來，我們深知發展之不易、開放之必要、和平之珍貴，也切身體會到團結則興、分裂則衰的道理。面對當前變亂交織的國際局勢，東亞有一百個理由堅守合作與融合，而沒有一個理由走向分裂和對抗。

圖為9月6日，印尼舉行東盟系列峰會，各國領導人合照。（Reuters）

東亞峰會成立18年來，立足東亞、聯通亞太、聚焦合作，為增進各方相互理解、保障地區安全、促進共同發展作出了積極貢獻。面對新形勢新挑戰，峰會應繼續堅持自身定位，為實現地區長期穩定和持久繁榮發揮更大作用。中方願提出幾點建議：

一是更好發揮促進發展作用，激發區域增長活力。今年東盟以「東盟舉足輕重：打造經濟增長中心」為主題，高度契合當前形勢和地區國家需要。我們要把促進增長放在更優先位置，把更多智慧和力量用在謀合作促發展上。要堅持經濟全球化，持續推動建設亞太自貿區，反對保護主義和單邊主義，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。要以落實東亞峰會新一期行動計劃為契機，加強能源、糧食、氣候變化、電動汽車、減貧、海洋經濟等各領域合作，在合作中實現共同增長。

二是更好發揮戰略對話作用，增進各方相知互信。東亞峰會是「領導人引領的戰略論壇」，我們應當秉持相互尊重、友好坦誠態度，就國際地區大勢、熱點難點問題等建設性交換意見，增進對彼此了解和理解，尋求最大公約數。中方願就更好弘揚全人類共同價值，落實習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等，同各方開展更深入對話合作。在地區熱點問題上，中方主張有關方通過對話協商，找到政治解決的辦法。

三是更好發揮東盟主導作用，共促包容互利合作。東亞峰會成員都是《東南亞友好合作條約》簽署方，堅持以東盟為中心、協商一致、不干涉內政等原則是我們的共同承諾，也是經過數十年實踐檢驗的寶貴經驗。我們要繼續堅定維護由東盟主導的區域合作架構，弘揚守望相助、同舟共濟的兄弟情誼和優良傳統，最大程度兼顧各方訴求、包容各方利益，更好實現優勢互補、凝聚合力。中方堅決反對「另起爐灶」、搞「小圈子」，更不希望看到地區國家被迫選邊站隊，以本國人民利益為代價，捲入無謂的紛爭。陣營對抗沒有贏家，互利合作才是人心所向、大勢所趨。

南海保持和平穩定是各方共同期盼，最符合地區國家共同利益。《南海各方行為宣言》簽署20多年來，中國和東盟國家全面有效落實，堅持由直接當事國通過協商談判和平解決爭議，保持自我克制，深化海上務實合作，維護了南海局勢的總體穩定。在《宣言》精神指引下，中國和東盟國家正積極推進「南海行為準則」磋商，達成後將有力保障各國在南海的合法權益。希望域外國家充分尊重地區國家為商談南海規則、維護南海和平穩定作出的努力，為此發揮積極和建設性作用。海洋是人類生命的搖籃，海洋污染影響深遠，我們要以對歷史、對人類負責的態度，保護海洋生態環境，守護地球的「藍色心臟」。

各位同事！

今年是中國改革開放45周年。中國在開放中取得了巨大的發展成就，也在開放中與各國充分共享了發展機遇。當前，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，引領14億多人口整體邁入現代化，必將進一步釋放出巨大市場機遇。我們將堅持對外開放的基本國策，促進更大範圍、更高水平、更深層次開放合作，繼續同包括地區國家在內的各國分享中國新發展帶來的新機遇。下個月，中國將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，歡迎各方積極參加。共建「一帶一路」源於中國，但機遇和成果惠及整個世界。中國願與各國秉持共商共建共享的合作理念，共同把這條造福世界的合作之路鋪得更寬更遠。明年老撾將擔任東盟輪值主席國，中方將全力支持老撾做好相關工作。

事成於和睦，力生於團結。中方願同各方一道，秉持真正的多邊主義和開放的區域主義，堅持開放包容，加強團結互助，共同推動東亞合作這艘巨輪乘風破浪、行穩致遠！

謝謝大家！