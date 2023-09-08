委內瑞拉總統馬杜羅今訪華 能源投資與合作或成重點

中國外交部發言人華春瑩今日（8日）宣布，應國家主席習近平邀請，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）於即日至14日對中國進行國事訪問。據外媒報導，能源投資與合作可能是此行的重點，委內瑞拉派遣了一些高級官員前往中國尋求能源投資，以便在明年總統大選前提振經濟。



馬杜羅訪華標誌着中委兩國，在北京與西方國家之間緊張關係加深的背景下再度接觸。此次訪問適逢本週末於印度新德里舉行的G20峰會時刻，中國國家主席習近平已確定將不會出席。馬杜羅上一次訪華是在2018年，當時他在北京會見習近平。

據中國外交部稱，馬杜羅訪華之前，包括副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）和石油部長在內的委內瑞拉代表團與外交部長王毅在內的中國官員，於7日在上海舉行了會晤。王毅表示，中委兩國已結成牢不可破的「鐵桿」友誼，中方願同委方一同推動雙方合作取得新進展，為世界和平穩定作出新貢獻。

中國為世上最大原油進口國，而委內瑞拉則擁有最大的原油探明儲量，石油約佔該國海外收入的95%之多。然而，近年來由於管理不善、腐敗和美國制裁，石油收入受到打擊。

據知情人士透露，雙方正在討論中國與委內瑞拉國營石油公司（Petroleos de Venezuela SA）之間可能建立的合資企業。馬杜羅冀此舉能振興當地石油業，以迎接他明年競選第三個總統任期。

2007年，時任總統查韋斯（Hugo Chavez）與中國達成一項500億美元（約3,919億港元）的石油換貸款協定。據路透社報導，馬杜羅政府於2020年和中國銀行就其中約190億美元（約1,489億港元）的債務達成了寬限期協定。暫未知此行會否涉及相關貸款協定。