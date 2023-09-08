加拿大對中俄干預選舉指控啟動調查

加拿大宣布，對有關外國干預加拿大選舉的指控展開公開調查。



彭博社報道，自進入2023年，加拿大反對黨一直就中國和俄羅斯疑似干預加拿大選舉，向總理杜魯多（Justin Trudeau）施壓。主要是因為不斷有情報文件外泄，媒體引述這些文件稱，中國干預加拿大2019年和2021年的聯邦選舉，試圖協助親中的加拿大候選人當選。

在與反對黨就公開調查條款進行數月的協商後，加拿大政府9月7日宣布，由魁北克上訴法院法官奧格（Marie-Josée Hogue）領導這項調查。

加拿大公共安全部長勒布朗（Dominique LeBlanc）說，對於之前的兩場選舉，奧格不僅會調查中國，也會調查俄羅斯和其他海外國家及非國家形體的干涉行為。

印度和伊朗被指或干涉加拿大事務

勒布朗沒有點名中俄以外的任何國家，但反對黨之前在下議院通過的一項動議中，指印度和伊朗可能插手加拿大的事務。

首份調查報告定2024年2月底公布，最終結論預計將在2024年年底前出爐。

杜魯多9月7日在新加坡接受彭博社訪問時說，由於中國強硬的外交政策，加拿大與中國沒有「和解」（Rapprochement）的空間。他說：「中國在過去幾年做出的決定，增加兩國交往的難度，這不僅對加拿大，對其他國家也是如此。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

